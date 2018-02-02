Топ-10 внедорожников в России

Агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России за 2017 год. За двенадцать месяцев было реализовано 617,6 тысячи автомобилей этого класса – на 20,9 процента больше, чем в 2016-м. Наибольший рост показал VW Tiguan – его продажи увеличились в два с половиной раза, а падение спроса отмечено только у «Дастера», но всего на 0,4 процента.

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Иллюстрации: Компаний-производителей