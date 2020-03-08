25 автомобилей-бестселлеров России: февраль 2020

Составлен список самых продаваемых моделей февраля 2020 года

В феврале текущего года на российском рынке было продано 119 073 новых автомобиля. Это на 2,2 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Таким образом, февральское падение — первое в 2020 году, так как в январе, вопреки ожиданиям, рынок показал рост на 1,8 процента. За первые два месяца года в общей сложности реализовали 218 442 машины — лишь на 0,5 процента меньше, чем годом ранее. По объему продаж лидером по-прежнему остается Lada. Кроме того, в топ-5 самых популярных моделей входят представители брендов Kia и Hyundai. Полный список бестселлеров российского рынка можно увидеть в нашей галерее.