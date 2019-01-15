Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:12

25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года

Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев

В декабре прошедшего года на российском рынке было куплено 175 240 новых автомобилей, что почти на шесть процентов больше, чем ранее. За весь 2018-й приобретен 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше показателей 2017 года, при этом рост авторынка продолжался в течение 20 месяцев. Самой популярной моделью стала Lada Vesta, которая обошла «Гранту» всего на две тысячи автомобилей и на 8 тысяч – Kia Rio, занявшего третье место. Хотите узнать, какие еще машины в список самых популярных машин 2018 года? Смотрите нашу галерею.

Загрузка...
Загрузка...