25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года

Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев

В декабре прошедшего года на российском рынке было куплено 175 240 новых автомобилей, что почти на шесть процентов больше, чем ранее. За весь 2018-й приобретен 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше показателей 2017 года, при этом рост авторынка продолжался в течение 20 месяцев. Самой популярной моделью стала Lada Vesta, которая обошла «Гранту» всего на две тысячи автомобилей и на 8 тысяч – Kia Rio, занявшего третье место. Хотите узнать, какие еще машины в список самых популярных машин 2018 года? Смотрите нашу галерею.