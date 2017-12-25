10 автомобилей, которыми покупатели жутко довольны

Американское издание Consumer Reports составило ежегодный рейтинг «удовлетворенности» водителей на основе отзывов владельцев 500 тысяч автомобилей. В опросе им предлагали ответить на вопрос: «Купили ли бы вы вновь тот автомобиль, которым владеете сейчас», а также оценить свою нынешнюю машину по шести параметрам, включая комфорт, дизайн, качество аудио- и климатических систем и удовольствие от вождения. И вот Топ-10 лучших.

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Иллюстрации: Компаний-производителей