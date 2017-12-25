Владельцы назвали машины, которые не доставляют проблем

10 автомобилей, которыми покупатели жутко довольны

Владельцы назвали машины, которые не доставляют проблем

Американское издание Consumer Reports составило ежегодный рейтинг «удовлетворенности» водителей на основе отзывов владельцев 500 тысяч автомобилей. В опросе им предлагали ответить на вопрос: «Купили ли бы вы вновь тот автомобиль, которым владеете сейчас», а также оценить свою нынешнюю машину по шести параметрам, включая комфорт, дизайн, качество аудио- и климатических систем и удовольствие от вождения. И вот Топ-10 лучших.
Иллюстрации: Компаний-производителей
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