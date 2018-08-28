Скандальная реклама автомобилей

Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин

В российской рекламе каждая машина — символ красоты и престижа, который создан «для уверенных в себе» и «выбирающих дороги самостоятельно». Но в истории более смелой и изощренной западной рекламы остались такие яркие работы, которые сегодня не каждый решится и перепечатать — обвинения в сексизме (и вполне небезосновательные), неуместной иронии, очернении конкурентов и других смертных грехах будут неизбежны. Мы отобрали только малую часть таких работ, которые останутся в учебниках по маркетингу навсегда.