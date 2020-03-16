Самые уродливые российские автомобили

Спрос на Аквиллу был мизерным. Сказались недостатки конструкции, низкое качество сборки и слишком уж уникальный дизайн. Сейчас спорткар выпускает французская компания MPM Motors, основанная бывшим владельцем Таганрогского автозавода Михаилом Парамоновым.

Модель сменила имя на Erelis, но фактически один в один повторяет Aquila. Пусть и весит немного меньше исходника. Машина с композитным кузовом оснащается турбомотором 1.2 и шестиступенчатой «механикой».

Derways Cowboy