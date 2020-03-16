Самые уродливые российские автомобили

Москвич-2142/44 «Иван Калита»
Начнем с Москвича-2142/44 «Иван Калита» и двухдверки 2142S0 «Дуэт». Обе модели выпускались небольшими партиями с 1998 по 2001 год, но особого спроса на них не было. Возможно, причиной тому была невыразительная внешность, а может всё дело в цене — 35 тысяч долларов! Даже сейчас они превращаются в 2,6 миллиона рублей, но для конца 1990-х это была поистине астрономическая сумма.
От седана «Князь Владимир» Калита отличался увеличенным задним свесом, накладками на фарах, массивной решёткой радиатора и богатым оснащением. В салоне были кожаные сиденья, кондиционер, магнитола, холодильник, а под капотом — двигатели Renault объёмом 2,0 литра (114 или 147 лошадиных сил). Версия с передним приводом имела индекс 2142, с полным — 2144. А уродливый двухдверный «Дуэт» фактически был укороченной версией «Калиты».
ГАЗ-3111 «Волга»
Бизнес-седан ГАЗ-3111 «Волга», который запомнится округлыми обводами кузова, тоже не снискал популярности. Он был и технологичнее, и комфортнее предшественника, но на пути к конвейеру начальная идея придать автомобилю черты ГАЗ-21М свернула не туда. В общем, получилось так себе. Плюсом к сомнительной внешности стали «болячки» мелкосерийного производства и высокая цена, так что разочароваться в машине успели даже преданные поклонники марки.
В гамме двигателей модели были 2,5-литровый ЗМЗ-4052, дизель ГАЗ-560 и экзотический V6 3.4 производства Toyota. По умолчанию седан комплектовался пятиступенчатой «механикой», а за доплату — четырехдиапазонным автоматом ZF. ГАЗ-3111 получил модернизированную подвеску, АБС «в базе», электропривод стекол. При этом в списке опций были несвойственные отечественным машинам кондиционер и электрорегулировки сидений.
ТагАЗ Аквилла
Четырехдверку ТагАЗ Аквилла (Aquila) выпускали на отдельной сборочной площадке в Азове всего год. «Бюджетный спорткар», разработанный собственными силами ТагАЗа, оснащался двигателем Mitsubishi объёмом 1,6 литра и мощностью 107 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач Aisin.
Спрос на Аквиллу был мизерным. Сказались недостатки конструкции, низкое качество сборки и слишком уж уникальный дизайн. Сейчас спорткар выпускает французская компания MPM Motors, основанная бывшим владельцем Таганрогского автозавода Михаилом Парамоновым.
Модель сменила имя на Erelis, но фактически один в один повторяет Aquila. Пусть и весит немного меньше исходника. Машина с композитным кузовом оснащается турбомотором 1.2 и шестиступенчатой «механикой».
Derways Cowboy
Внедорожник Derways Cowboy представлял собой сборную солянку из готового шасси румынской ARO, оригинального каркасно-панельного кузова (разработан тольяттинской инжиниринговой фирмой «Автоконд») и моторов ЗМЗ-409 (2,7 литра, 128 сил) либо дизеля Peugeot DW-10TD (2,0 литра, 90 сил). По словам авторов проекта, вдохновением для внедорожника стал легендарный Mercedes-Benz G-Class.
В 2005-м московское ателье Cardi проработало несколько вариантов рестайлинга модели, черпая вдохновение в американских маслкарах и кроссоверах, в числе которых Ford Mustang. Derways успел построить один опытный образец «Ковбоя» с новым кузовом, но внезапно обанкротилась ARO, а её новые владельцы отказались от дальнейшего сотрудничества.
ВАЗ-2120 «Надежда»
Семиместная полноприводная Лада Надежда стала первым российским минивэном. За восемь лет производства было собрано чуть больше 8000 автомобилей. Производство «Надежд» свернули в августе 2006 года из-за низкого спроса, отчасти вызванного морально устаревшим дизайном. Минивэн базировался на платформе пятидверной «Нивы» ВАЗ-2131 и оснащался моторами объемом 1,7 и 1,8 литра.
В салоне автомобиля имелось семь посадочных мест. После рестайлинга в 2002 году минивэн похорошел — вместо круглых фар от «шестёрки» получил новый передок. Но даже это не помогло улучшить продажи. Печально. Наверное.
Лада Рапан
Экспериментальный электромобиль Лада Рапан дебютировал на международном автосалоне «Париж-98». По размерам машина была сопоставима с «Окой», а биодизайн, отсылающий к раковине рапана, роднил её с японскими шоу-карами. С точки зрения эстетики, Рапан, несомненно, был прорывом, но эти формы даже сейчас воспринимаются, как вызов.
Электрический «моллюск» представлял собой стальной каркас с внешними панелями из стеклопластика. 25‑киловаттный электромотор с крутящим моментом 108 Нм позволял машине набирать 90 километров в час. Запас хода был невелик — всего 100 километров.
Aurus Senat
Седан Aurus Senat S600 и лимузин L700, разработанные в рамках проекта Единая модульная платформа или «Кортеж», нельзя назвать страшными. Просто на фоне конкурентов вроде нового Bentley Flying Spur, уже шагнувшего в XXI век, они выглядят слегка устаревшими.
Зато по технике «Аурусы» точно никому не уступают. Под капотом и седана, и лимузина установлен разработанный НАМИ совместно с Porsche Engineering битурбомотор 4.4 V8 (598 сил и 880 Нм), которому помогает мотор-генератор на 46 киловатт. В сумме они выдают около 600 сил и 1000 Нм момента. Коробка — девятиступенчатый «автомат» российской фирмы КАТЕ.
В самом начале мы упомянули канал «ПриветТачка» потому, что его авторы тоже составили список «Страшил из России». Сравним с нашим?