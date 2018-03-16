Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»

Инженерный гений Фердинанда Порше и его компании стал легендарным в кратчайшие сроки, и это послужило поводом для создания отделения Porsche Engineering – эдакого «свободного агента», который помогает другим автомобильным брендам встать на «правильные рельсы». Мы расскажем о самых ярких проектах инжинирингового отдела Porsche, среди которых далеко не все обладают выраженным спортивным характером. Есть в этом шорт-листе и машины, созданные на территории России. Но отнюдь не все они стали серийными.

Audi RS2 Avant

«Корни» RS2 Avant, которых с 1994 по 1995 год построили 2891 штуку, можно разглядеть прямо за спицами колесных дисков, где располагаются крупные красные суппорты с надписью Porsche. Весь проект спортивного универсала (который стал первой официальной моделью RS) создавался Audi совместно с Porsche, а сборка 315-сильной RS2 осуществлялась на заводе Rossle-Bau в Цуффенхаузене, где когда-то выпускали Porsche 959. А чуть раньше RS2 там собирали…

Mercedes 500E

Знаменитый «Волчок» разрабатывался с 1989 по 1991 год, а когда встал на конвейер (в феврале 1991 года), то быстро получил статус одного из самых желанных «Мерседесов» своего времени. К сожалению жаждущих, завод спрос удовлетворял медленно: из-за большой доли ручного труда на сборку каждого седана мощностью 326 лошадиных сил уходило 18 дней, поэтому за годы производства было выпущено всего 10 479 машин, включая прототипы.

Seat Ibiza

Представленная в 1984 году Ibiza тоже несет в себе частичку Porsche: большая часть силовых установок машины, а также трансмиссия, были созданы в сотрудничестве с немецкой компанией и получили название System Porsche. Более того, соответствующее название можно увидеть на блоке цилиндров машины. За каждую выпущенную машину, несущую в недрах надпись System Porsche, немцы получали роялти в размере 7 немецких марок.

Opel Zafira

Весь проект Opel Zafira A создавался в тесной кооперации с Porsche. Когда в 1997 году на Франкфуртском автосалоне представили концепт-кар Zafira, все работы были практически завершены – со стороны Porsche так точно. Ну а в серийное производство Zafira пошла чуть позднее, в январе 1999-го. Спортивную версию OPC в Opel создавали уже самостоятельно, без контроля и советов Porsche, и получилась она не слишком удачной.

Volvo 480

Volvo 480 обладала не только нестандартной на фоне других моделей марки внешностью, но и непривычным для переднеприводных Volvo характером со спортивными нотками. Достичь этого удалось за счет помощи сторонних автопроизводителей: заднюю подвеску хэтчбека доводили до ума специалисты Lotus Cars, а систему турбонаддува – работники Porsche Engineering. К слову, сам двигатель у 480 тоже не сугубо шведский – помогали французы из Renault.

Harley-Davidson VRSCAW V-Rod

В 2002 году Porsche Engineering закончили разработку мотоциклетного двигателя – и не для кого-нибудь, а для Harley-Davidson. Этот мотор V2, также известный как «Revolution Engine», имеет рабочий объем 1131 кубический сантиметр и жидкостное охлаждение, а главное – характерный для Harley-Davidson звук, над которым инженеры работали особенно тщательно. Встретить этот двигатель можно на мотоцикле VRSCAW V-Rod.

Studebaker-Porsche Typ 542 (Z-87)

В начале 50-х компания Studebaker заказала у Porsche проект нового седана, и к 1952 году Porsche Typ 542 (который в Америке получил имя Studebaker Z-87) был готов. Машина получилась достаточно прогрессивной для своего времени (двигатель V6 мог иметь как воздушное, так и жидкостное охлаждение, а подвески были независимыми), но директор экспериментальных разработок компании Studebaker Джон ДеЛориан – тот самый, который позднее создал DMC-12 – отметил большую склонность прототипа к избыточной поворачиваемости, а также ощутимую парусность. В итоге от проекта было решено отказаться.

Porsche C88

Разработанный специально для китайского рынка семейный автомобиль С88 создавался в соответствии с требованиями конкурса, который организовало китайское правительство. Машину представили Международном Конгрессе Семейных Автомобилей в Пекине в 1994 году, но добро на серийный выпуск она так и не получила – конкурс банально отмелини. Сейчас единственный С88 в кузове седан (а планировалось еще производство трех- и пятидверных хэтчбеков) находится в музее Porsche.

ВАЗ-2108

Мало для кого секрет, что к ВАЗ-2108 специалисты Porsche тоже приложили свою руку – в частности, они помогали дорабатывать ГБЦ, а также систему подачи воздушно-топливной смеси. К тому же, «восьмерка» стала первым серийным переднеприводным автомобилем в СССР и продержалась на конвейере с 1984 по 2013 год.

ВАЗ-2103

Еще одним из немногих отвергнутых проектов Porsche Engineering стал проект модернизации ВАЗ-2103, представленный немцами в 1976 году. Причин для отказа было несколько: слишком радикальная внешность, почти полностью лишенная хромированных элементов, слишком дорогое производство измененной «тройки» и, конечно же, собственный проект ВАЗ-2106, который к тому времени уже был готов занять место 2103.

Кортеж Лимузин

Следующий президент России вместо привычного за последние годы Mercedes Pullman получит в свое распоряжение отечественный лимузин, построенный в рамках проекта «Кортеж». Однако и к этой машине приложили свою руку инженеры Porsche: новый турбированный двигатель V12, который будет развивать 850 лошадиных сил, создавался с привлечением специалистов из Штутгарта.

Volkswagen Kafer

До того, как компания Porsche, собственно, стала компанией Porsche, Фердинанд Порше-старший, прослывший в Германии как один из самых выдающихся автомобильных инженеров, создал немало автомобилей, которые не носили его фамилию. Самый известный из них – знаменитый на весь мир «Жук», продержавшийся на конвейере более полувека. В каком-то смысле это тоже был аутсорс Porsche – который, правда, стал поводом для рождения самой компании. \m

Иллюстрации: Из открытых источников