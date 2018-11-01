Чёртова дюжина самых интересных машин с выставки SEMA

«Заряженные» тачки на любой вкус с главного американского тюнинг-шоу

В эти дни в Лас-Вегасе проходит SEMA — ежегодная выставка тюнинга, на которую свои проекты привозят все крупнейшие ателье Америки. Не гнушаются участием даже автомобильные корпорации, которые обычно показывают шоу-кары или гоночные версии своих машин. Заводские дрэгстеры от «Большой тройки», рестомоды, реинкарнации классических масл-каров, пикапы с 8-цилиндровыми двигателями и даже Kia Cerato, которая ездит боком. Мы отобрали для вас тринадцать самых интересных машин, представленных на SEMA в этом году.