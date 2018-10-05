25 бестселлеров России: «Гранта» вместо «Весты»

Самые продаваемые автомобили сентября: 17 месяцев роста

В сентябре 2018 года самой продаваемой моделью российского рынка стала Lada Granta. Автомобиль смог обойти лидеров августа – «Весту» и «Рио», которые сместились на вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Всего в прошлом месяце россияне купили 157,3 тысячи машин – на 6,2 процента больше, чем годом ранее. При этом рынок продолжает демонстрировать положительную динамику уже в течение 17 месяцев подряд. Узнать о том, какие еще автомобили вошли в «Топ-25» самых продаваемых машин, можно из нашей галереи.