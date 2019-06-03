Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale

Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?

Свершилось! Итальянцы из Маранелло первыми стерли грань между супер- и гиперкарами. С одной стороны, новейшее 1000-сильное купе SF90 Stradale является преемником модели F8 Tributo, которая, в свою очередь, эволюционировала из семейства 488 GTB/458 Italia. А с другой, SF90 мощнее, быстрее и, скорее всего, дешевле гиперкара LaFerrari, чье господство казалось незыблемым. Вдобавок SF90 — это первый подзаряжаемый гибрид марки и первый среднемоторный Ferrari с полным приводом. Конкурентам придется очень несладко!