Реальные прототипы машин из «Симпсонов»

Культовый мультсериал «Симпсоны» к концу 29 сезона, который завершится в этом году, будет насчитывать 640 серий. Каких только гостей и событий не было в этих эпизодах, но машины Гомера и его семьи практически менялись. А можно ли вообще найти их оригинал и ездить на нем хоть каждый день? Мы попробовали в этом разобраться.

Автомобиль Гомера

Сиреневый седан главы семейства имеет предельно безликий внешний вид, и выделяет его лишь вмятина на переднем левом крыле, на которую Гомер никоим образом не реагирует – и это притом, что несколько раз за сериал автомобиль был полностью уничтожен. Хотя механик Фрэнк Гримз-младший в одной из серий упоминает, что машина Гомера «была сделана в Хорватии из старых советских танков», фанаты франшизы сходятся на мнении, что прототипом для сиреневый седана послужил Plymouth Valiant 1973 года. Связь с отечественным автопромом, впрочем, в сериале тоже проскальзывает: во вступительной заставке 15 серии 17 сезона Гомер ездит на ВАЗ-2105.

Автомобиль Мардж

Согласно все той же вступительной заставке 15 серии 17 сезона, Мардж управляет Volvo 200-ой серии – но этот вариант с натяжкой можно применить только к ранним эпизодам сериала, когда супруга Гомера действительно ездила на седане. В наши же дни обладательница эффектной шевелюры ездит на универсале, и, как фанаты склонны полагать, это немного обезличенный, но все же Chevrolet Chevelle Station Wagon 1973 года. Так что единодушия в отношении машин у Симпсонов нет: Гомер отдает предпочтение Chrysler, а Мардж – General Motors.

The Homer

Автомобиль, созданный Гомером в 15 эпизоде второго сезона, не имеет реального прототипа. The Homer должен был стать автомобилем для среднестатистического американца, но странный дизайн, странные опции и непомерная цена в 82 тысячи долларов убили проект еще на стадии концепт-кара. Выпуск машины должен был быть налажен в Детройте, на мощностях компании Powell Motors (пародия на Edsel, известный автомобилями странной внешности). Реальное воплощение The Homer появилось гораздо позднее и дебютировало на гонках «24 Часа Лимона» 2013 года. Основой для The Homer стала BMW 3 серии в кузове Е30.

Canyonero

Большой внедорожник Canyonero, одобренный лично Клоуном Красти, представляет собой упрощенный в деталях Jeep Wagoneer с элементами исполинского Ford Excursion. Впервые машина засветилась в 15 серии 9 сезона, а спустя ровно год (в 15 серии 10 сезона) обладательницей Canyonero женской серии, с помадой вместо прикуривателя, стала Мардж – автомобиль ей подарил Гомер. Изначально отец семейства хотел приобрести внедорожник для себя, но обнаружив, что автомобиль относится к женской спецификации, отдал его жене.

Mr. Plow

Один из успешнейших бизнес-проектов Гомера – покупка пикапа со снегоуборочным отвалом, благодаря которому Симпсон стал героем в своем городе. Случилось это в 9 серии 4 сезона. Однозначной точки зрения насчет того, какой автомобиль послужил прообразом Mr. Plow, не существует, однако фанаты пикапов Ford настаивают, что Гомер работал именно на машине с голубым овалом – теоретически, на Ford F-250. Что касается машины конкурента Гомера, Plow King Барни Гамбла, то он, вероятно, списан с Ford F-650.

Lil’ Bandit

В ранних эпизодах автомобиль Lil’ Bandit, принадлежащий спрингфилдскому головорезу Альберту «Змею» Джейлберду, представляет собой кабриолет (или купе) Dodge Charger 1969 года, но в поздних сериях – в том числе и той, где автомобиль становится собственностью Гомера (9 серия 9 сезона), - Lil’ Bandit является копией Pontiac Firebird 400 Convertible 1968 года, который превращен в хот-род. Отличительными особенностями автомобиля, помимо змей на боковинах, являются воздухозаборник нагнетателя и номерной знак с сексуальным подтекстом.

Stutz Bearcat

Хотя у реального Stutz Bearcat 1912 года заднего ряда сидений нет, мультимиллиардер мистер Бернс наверняка мог себе позволить особую версию этого редкого автомобиля, который на аукционах Sotheby’s тянет на 400 тысяч долларов. Увидеть Bearcat в «Симпсонах» можно в 20 серии 9 сезона. Кроме Stutz, в гараже Монтгомери Бернса есть и другие классические автомобили – например, Duesenberg Model J, Ford Model T и Ford Quadricycle.

GEO Metro

Доброжелательный и набожный Фландерс вместе со своей семьей ездит на компактном хэтчбеке GEO Metro, в чем можно убедиться в 10 серии 10 сезона. На территории нашей страны этот автомобиль больше известен под именем Suzuki Swift. В любом случае, малолитражный автомобиль подходит семейству Фландерсов как нельзя здорово. Кроме GEO, соседи Симпсонов ездили на седане Honda Civic – об этом свидетельствует 5 серия 20 сезона.

Иллюстрации: Из открытых источников