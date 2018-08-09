«Дешевый и уродливый»

Бюджетные машины часто не требуют особой рекламы, потому что продает их не красивый дизайн, а цена. С другой стороны, минимум удобств, простота конструкции и примитивная внешность всеми силами отпугивает покупателей, побуждая их занять еще денег и купить что-то подороже и посерьезнее. С такой проблемой сталкивались и продавцы послевоенных мотоколясок, и Volkswagen, когда выводил на рынок США маленький «Жук», где его окружали полноразмерные американские дредноуты. В общем, в такие моменты рекламщикам приходилось проявить настоящие чудеса изобретательности.

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Иллюстрации: Компании-производители