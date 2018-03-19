Что ты натворил?!
Дизайнер превратил суперкары в городские микролитражки
Porsche, Ferrari, McLaren, Bentley и Lincoln – пять компаний, которые известны своими спортивными и роскошными автомобилями. Они никогда не выпускали компактные хэтчбеки и даже не задумывались об автомобилях вроде Fiat 500 или Peugeot 208. В отличие, например, от британской компании Aston Martin, которая в свое время продавала перелицованный компакт-кар Toyota iQ. Но что бы случилось, если бы все производители спорткаров переключились на выпуск хэтчбеков? Как могли бы выглядеть такие машины? Российский дизайнер Никита Аксенов нарисовал несколько вариантов.
Иллюстрации: Nikita Aksyonov, behance.net/GBoxxCom
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