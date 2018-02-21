Интересные кроссоверы, длина которых не превышает четырех метров

Мал, да удал: самые маленькие кроссоверы

Интересные кроссоверы, длина которых не превышает четырех метров

Следующие десять машин вряд ли смогут покорить серьезное бездорожье или перевезти пару вазонов с рассадой, но зато выглядят по-взрослому и не испытывают проблем с парковкой и маневрированием. Мы про самые компактные кроссоверы, которые можно приобрести прямо сейчас. Жаль только, что далеко не все они доступны в России.
Иллюстрации: Компании-производители
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