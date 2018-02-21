Мал, да удал: самые маленькие кроссоверы

Suzuki Ignis

Как и оригинальный Ignis, новый классифицировать достаточно сложно: с одной стороны, он высоковат для обычного хэтчбека, но, в то же время, слишком способный, чтобы быть «просто хэтчбеком». Ведь Ignis может быть даже полноприводным и «мягкогибридным»! И это при своих то 3,7 метрах от носа до хвоста! В России новинку не продают, так как цена была бы слишком высокой, но в Японии и Западной Европе модель уже распробовали и даже хвалят.