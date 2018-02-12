Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры

Italdesign Zerouno

Первый автомобиль Italdesign как компании-автопроизводителя, а не кузовного ателье, тоже был представлен в Женеве год назад. Правда, тогда был показан только предсерийный прототип. Но это не помешало Italdesign продать три из пяти планируемых Zerouno еще во время автошоу. А уже к лету по 1,7 миллиона долларов заплатили еще два покупателя – хотя серийный Zerouno до сих пор никто так и не видел. Технически суперкар близок к Lamborghini Huracan: здесь тот же атмосферный V10 с отдачей в 610 лошадиных сил, та же полноприводная трансмиссия.