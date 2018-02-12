Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж

Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры

Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж

Рубрика «Богатые тоже плачут». Эти автомобили, оцениваемые в многие сотни тысячи долларов, были раскуплены лояльными клиентами еще до того, как новоявленные миллионеры без обширных коллекций смогли положить на них глаз – не говоря уже про любопытных журналистов, гоняющихся за эксклюзивами. Теперь все, что теперь остается этим богачам – полагаться на удачу и нервно отслеживать каталоги Sotheby’s в поисках этих девяти машин.
Иллюстрации: Компании-производители
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