Доработанные суперУАЗы

При всей своей внешней брутальности и спартанском внутреннем убранстве, классические УАЗики отменно справлялись с тем, для чего, в первую очередь, их и создавали – преодолевать непреодолимое. Обо всем остальном могли позаботиться народные умельцы… а также профессиональные тюнинг-ателье, специализированные дилерские центры, а изредка – сами заводы-производители. Следующие внедорожники были рождены в виде знакомых всем «козликов», но в итоге стали чем-то большим.

Трэкол 39041Т

Длиннобазный УАЗ-3153 и без того достаточно редкий зверь на наших дорогах, а уж Трэкол 39041Т – и вовсе настоящий эксклюзив. Полноприводный вездеход с шинами низкого давления предназначается для путешествий по пересеченной, болотистой местности, и уже в базе идет с гидроусилителем руля, итальянским компрессором для подкачки шин и 90-сильным 2,4-литровым двигателем ЗМЗ. За дополнительную плату 39041Т можно оснастить предпусковым подогревателем двигателя, автономной системой отопления, бензогенератором и дизельным мотором Andoria. А дальше выбирать дорогу не по карте, а по направлению.

УАЗ Martorelli

Известные в Италии дилеры и автоспортсмены братья Марторелли во время ралли-рейдов в Сахаре открыли для себя советские внедорожники ГАЗ-69, отличавшиеся надежностью и проходимостью, поэтому оперативно наладили их поставки в страну суперкаров, а впоследствии – и новых УАЗов-469. Тентованный верх внедорожника в теплой Италии пришелся очень кстати. Дабы утилитарные внедорожники стали комфортабельнее, Марторелли устанавливали в УАЗы новые сиденья, ставили иные колеса, а также меняли двигатели – например, на дизельный Peugeot XD2. Ну и, разумеется, в местных ралли-рейдах автоспортсмены тоже ездили на УАЗах, которые частенько занимали призовые места.

УАЗ-31512 ЛЛД

А это уже дело рук отечественных мастеров, а именно – компании ЛЛД-Авто. Подобные УАЗы в стиле Discovery со съемной пластиковой крышей выпускались в начале 90-х. Помимо новой крыши, машины ЛЛД отличались панорамным ветровым стеклом, новым пластиковым оперением по кругу, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, кенгурятниками, а также заметно переработанным интерьером с сиденьями от АЗЛК-2141 и рулем от ГАЗ-3102. Машины были дополнительно утеплены и обесшумлены, поэтому по комфортабельности значительно превосходили заводские УАЗы.

Скорпион-1

Глаза вас не обманывают: Скорпион-1, построенный на базе УАЗ-31514, действительно ощутимо шире оригинала – на целых 27 сантиметров. Автомобиль предназначается для активного отдыха и веселых покатушек на пляже, на что намекают и соответствующие «боковые двери». Кстати, у Скорпиона-1 есть брат – Скорпион-2, который имеет четыре боковых двери и предназначен для спецслужб. Благодаря расширенной колее Скорпион-2 вмещает на борт 10 человек, а 195-сильный турбомотор ЗМЗ обеспечивает ему достойную скорость в 150 километров в час.

УАЗ-3159 «Барс»

А это – уже продукт непосредственно Ульяновского автомобильного завода. Хотя «Барс» выпускался достаточно долго (по официальным данным – с декабря 1999-го по сентябрь 2006-го), выпустили их не так много. Сейчас этот внедорожник частенько называют «Русским Гелендвагеном» - благодаря большой (во всех смыслах) колесной базе, богатому внешнему оперению, салону повышенной комфортности, а также 133-сильному двигателю ЗМЗ-409 с инжектором, который позволял «Барсу» разгоняться до 140 километров в час.

УАЗ-3150 «Шалун»

В том же 1999 году в Ульяновске родился «Шалун» - короткий УАЗ, который, опять-таки, позиционировался как автомобиль для круизов по пляжам. По сравнению с 3159 кузов «Шалуна» был короче более чем на полтора метра, но двигатель под капотом был тот же – ЗМЗ-409. В качестве альтернативы также рассматривался мотор УМЗ-4213.10 объемом 2,9 литра. В конечном счете свет увидели лишь шесть «Шалунов», которые носили статус предсерийных прототипов, но народные «Кулибины» в создании короткобазных УАЗов тоже преуспели, в чем можно убедиться на тематических форумах.

УАЗ «Барс 01»

А вот этот «Барс» уже не заводской, но статус у него даже круче – он был принят на службу в вооруженные силы Казахстана. По сути, автомобиль представляет собой серьезно удлиненный и расширенный кузов УАЗа, который насадили на шасси военного грузовика ГАЗ-66. Процесс «бракосочетания» комплектующих происходит на мощностях АО «811 авторемонтный завод КИ», который является одним из крупнейших профильных предприятий Казахстана. После всех модернизаций чудо-УАЗ может форсировать брод глубиной почти метр и въезжать на 31-градусный подъем.

Иллюстрации: Из открытых источников