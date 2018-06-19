Десять машин, в которых сложно найти запаску

Пятое колесо

Десять машин, в которых сложно найти запаску

Война с проколами велась с момента изобретения автомобиля — валявшиеся на земле гвозди из лошадиных подков с самого начала создавали много неудобств. По дорогам даже пускали специальные грузовики с большим магнитом, чтобы очищать их от опасного металлического мусора, но самым эффективным способом борьбы с проколами все же всегда оставалась запаска. Причем, иногда ее хранили в самых неожиданных местах. Мы вспомнили десять таких примеров.
Иллюстрации: Из открытых источников
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