Внедорожные суперкары

Если бы спорткары вдруг превратились во внедорожники – как бы они выглядели

Вседорожники правят современным авторынком. Версии с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова появляются даже у компактных хэтчбеков, а многие производители даже внедорожники делают еще «внедорожнее». А что бы стало, если бы и спорткары вдруг превратились в любимые всеми кроссоверы? Студия NeoMam совместно с сайтом Jennings придумали, как такие машины могли бы выглядеть.

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Иллюстрации: Jennings Motor Group