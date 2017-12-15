Если бы спорткары вдруг превратились во внедорожники – как бы они выглядели

Внедорожные суперкары

Если бы спорткары вдруг превратились во внедорожники – как бы они выглядели

Вседорожники правят современным авторынком. Версии с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова появляются даже у компактных хэтчбеков, а многие производители даже внедорожники делают еще «внедорожнее». А что бы стало, если бы и спорткары вдруг превратились в любимые всеми кроссоверы? Студия NeoMam совместно с сайтом Jennings придумали, как такие машины могли бы выглядеть.
Иллюстрации: Jennings Motor Group
РЕКОМЕНДУЕМ
Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд

Селектор

Самые продаваемые внедорожники

«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года

Селектор

Исключительные

10 спорткаров, которые ездят только на шинах Pirelli

Репортаж

Гран-при Испании

Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль

Без рубрики

«Скайлайн», как искусство

Красивые постеры к 60-летию Nissan Skyline