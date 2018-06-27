Как бы выглядели «горячие» версии Lada Urban, XRAY или Kalina универсал?

Спортивные Лады

Как бы выглядели «горячие» версии Lada Urban, XRAY или Kalina универсал?

Желающих сделать из своей Лады спортивный болид в России всегда было пруд пруди. Впрочем, сам АвтоВАЗ ограничивается лишь редкими заводскими версиями, одной из которых стала Lada Vesta Sport, — ее полноценный дебют состоится уже на Московском автосалоне. Но что делать покупателям, желающим иметь «подогретый» XRAY или Urban? Видимо, идти в автомобильный магазин за китайскими 18-дюймовыми дисками и наклейками «спорт». Или запастись терпением и ждать, когда машины из нашей галереи станут реальностью.
Иллюстрации: X-Tomi Design
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