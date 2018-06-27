Спортивные Лады

Желающих сделать из своей Лады спортивный болид в России всегда было пруд пруди. Впрочем, сам АвтоВАЗ ограничивается лишь редкими заводскими версиями, одной из которых стала Lada Vesta Sport, — ее полноценный дебют состоится уже на Московском автосалоне. Но что делать покупателям, желающим иметь «подогретый» XRAY или Urban? Видимо, идти в автомобильный магазин за китайскими 18-дюймовыми дисками и наклейками «спорт». Или запастись терпением и ждать, когда машины из нашей галереи станут реальностью.

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Иллюстрации: X-Tomi Design