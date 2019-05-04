Очень странные правила

В 2015 году власти Туркменистана ввели негласный запрет на ввоз в страну машин черного цвета. Руководство страны вроде бы считает, что этот цвет приносит неудачу: даже правительство пересело с черных служебных автомобилей на белые и теперь советует гражданам делать так же. И это один из немногих примеров, когда странный запрет, связанный с автомобильным движением, совсем новый. Большинство таких ограничений гораздо, гораздо старше.
В Австралии запрещено отходить от машины дальше, чем на три метра, если в замке зажигания остались ключи или если водитель оставил открытыми окна. Размер штрафа за это правонарушение зависит от штата. В Новом Южном Уэльсе, например, он составляет 99 австралийских долларов (77 американских), а в Виктории — 176 долларов (137 USD).
Кроме того, в Австралии нельзя указывать оказавшимся на дороге животным, куда им надо идти. К примеру, вы не имеете права сигналить стаду коров или размахивать руками из водительского окна. Вы обязаны прижаться к обочине, заглушить двигатель и дождаться, пока животные пройдут мимо. В Виктории за несоблюдение этого правила можно получить штраф в 141 доллар.
Раньше извозчикам, работавшим в лондонском районе Хакни, запрещалось выезжать на маршрут без кипы сена и мешка овса. Считалось, что извозчик может создать затор на дороге, если ему придется срочно покормить лошадь, а еды под рукой не окажется. Дикое правило числилось в городских нормативных актах с начала XIX века, и лишь в 1976 году про него случайно вспомнили и убрали навсегда.
Тем не менее, миф жив по сей день — применительно к таксистам. Прибывшие на заработки водители-иммигранты абсолютно серьезно спрашивают, сохранилась ли эта традиция, и если да, то какой штраф предусмотрен за ее несоблюдение.
Справедливости ради стоит отметить, что байку про необходимость возить с собой сено и овес можно услышать и в Австралии. Правда, в более жесткой версии: мол, там без сена и овса запрещено ездить вообще всем гражданам — не только таксистам. Шутку придумали британцы, не иначе.
Язык не повернется назвать немецкие автомобильные законы глупыми или странными. Что нелогичного в том, что по местным автобанам запрещено ездить со скоростью менее 60 километров в час и ходить по ним пешком? Или что плохого в необходимости размещать под лобовым стеклом стикер с указанием максимально допустимой скорости для установленного комплекта зимних шин?
Тем не менее, и в логичной Германии есть законы, которые можно назвать необычными. Например, существует запрет на мойку машины в воскресенье или в праздничный день. Но позвольте, когда еще мыть машину — в понедельник, после адского рабочего дня?
Кроме того, за рулем запрещено показывать другому водителю средний палец. За это можно получить пять баллов в свою историю штрафов. Наберется восемь баллов — и вот вы уже без прав. Для сравнения: за содержание в крови алкоголя в 0,5 промилле немецкие патрульные начисляют три балла — меньше, чем за неприличный жест.
Как и в Германии, в Дании кажущиеся необычными автомобильные законы (которые на самом деле можно объяснить заботой о вашей безопасности) соседствуют с откровенно загадочными запретами. Скажем, нет ничего странного в том, что водителей заставляют сигналить и моргать фарами перед началом движения — чтобы проверить исправность. Или, как в Австралии, запрещают водителям прогонять с дороги животных.
Но как понимать закон, согласно которому запрещено находиться под автомобилем при включенном двигателе? Это же целая проблема для автослесарей. Более того, согласно этому правилу, перед началом движения следует не только посигналить и поморгать фарами, но и удостовериться в том, что под машиной нет... детей. Над этим законом уже вдоволь посмеялись в интернете. Самая безобидная шутка: «Датские дети читают под машинами сказки Андерсена».
В Испании водители, которые носят очки, должны постоянно иметь в машине запасные — как аптечку или огнетушитель. Вдруг с основными очками что-то случится, и они не успеют разглядеть приближающегося быка с местного энсьерро или стену стадиона мадридского «Реала»?
Слава богу, этот закон переписали еще в 1997 году — вроде бы после того, как взбунтовались водители-очкарики. Раскошеливаться на две пары очков испанцам не хотелось. Теперь эта норма существует только в виде рекомендации. За езду в очках и без запасных очков полиция вас не оштрафует, но может на всякий случай поинтересоваться, лежат ли они у вас в бардачке. Но даже если не лежат, все равно отпустят.
В Монреале запрещено парковать машину перед гаражом так, чтобы она перекрывала движение не только другим водителям, но и самому владельцу автомобиля. Видимо, это сделано для того, чтобы в экстренной ситуации подъездная дорожка оставалась свободной — например, при пожаре.
В качестве доказательства есть реальная история местной жительницы. Однажды она припарковала машину возле своего дома, перегородив заезд в гараж, и получила штраф. И хотя квитанция на самом деле была выписана за парковку в зоне действия запрещающего знака, а женщина выразила сомнение в существовании такого закона, следующий комментатор подтвердил: «В прошлом году мою сестру оштрафовали за парковку перед выездом из своего гаража».
В иностранных подборках про странные законы Россия упоминается как страна, в которой существует штраф за грязный автомобиль. За границей по этому поводу сокрушаются: мол, русские совсем с ума сошли, указывают людям, на каких машинах ездить. Но мы-то с вами знаем, что это не совсем так. В России есть только устное предупреждение или штраф 500 рублей за грязные номера, но разве кому-то интересны эти подробности? Куда проще и веселее написать: «В России нельзя ездить на грязных машинах».
В противовес этому заблуждению и как доказательство того, что в России все не так дико, можно привести вот такой прецедент: с 2014 года томским водителям, которые посмеют обрызгать пешехода грязью из лужи, грозит штраф 500 рублей. Так что мы становимся цивилизованнее и чуточку ближе к Японии, в которой тоже есть штраф за схожее нарушение.
Смеяться над глупыми законами могут все, но вот разобраться в них не пытается почти никто. Возьмем ситуацию с Кипром, где якобы запрещено пить за рулем даже воду. Прочитать об этом запрете можно практически везде (например, здесь). А попутно ознакомиться с множеством остроумных шуток.
На самом же деле, на Кипре нельзя не только пить воду за рулем, но и есть. Вообще. То есть, даже за употребление «Сникерса» на ходу можно получить штраф в 85 евро. Нарушение приравнивается к разговорам по мобильному телефону во время движения, потому что ставит под угрозу безопасность. Так делать нельзя, и что это вы здесь вообще смеетесь?
Китайские водители считают, что пропускать пешеходов даже на «зебре» — позор. Ведь, уступая человеку, ты, властитель железного механизма, опускаешься до уровня ничтожного ходячего существа.
Впрочем, такое поведение объясняется не только сильнейшими кастовыми предрассудками, но и правилами дорожного движения: остановка перед наземным пешеходным переходом запрещена. В Китае закон полностью на стороне автомобилистов. Считается, что пешеходы и велосипедисты ведут себя слишком нагло и могут нарочно спровоцировать ДТП, чтобы стрясти с водителя немалые отступные «на лечение».
Но и пешеходы отвечают водителям тем же. Если зазевавшийся водитель нечаянно пропустит (что бывает крайне редко) человека на «зебре», то его вряд ли будут благодарить кивком головы: это тоже признак слабости.
Китай также известен попыткой принять закон, по которому можно штрафовать трезвых пассажиров, согласившихся ехать в одной машине с пьяным водителем. Но Македония пошла еще дальше — пьяным здесь запрещено быть даже на пассажирском месте. Представьте на секунду, что будет, если это правило объединить с китайским: ехать пьяным вместе с пьяным нельзя, трезвым с пьяным — нельзя, причем ни в какой комбинации. И как в таком случае быть с услугой «трезвый водитель»? Никак. Ночуйте в гостях или вызывайте такси. Ой, а таксисту разве можно везти пьяного пассажира?
Автомобильные правила некоторых американских городов и штатов — кладезь для сатириков. Тут вам и запрет на отстрел китов из движущегося автомобиля (штат Теннесси), и запрет на езду с завязанными глазами (штат Алабама), и невозможность поездить в машине даже с закрытой бутылкой пива (штат Род-Айленд). В штате Массачусетс, говорят, нельзя перевозить на заднем сиденье гориллу, а в городе Сан-Франциско запрещено протирать машину нижним бельем.
Продолжать безумную подборку можно до бесконечности, поэтому остановимся на каком-нибудь более правдивом и адекватном законе, мотив принятия которого хоть как-то можно понять.
К примеру, в Оксфорде (штат Миссисипи), существует запрет на применение громкого звукового сигнала: чтобы не напугать лошадей. Или вот: в городе Сарасота (Флорида) штраф за наезд на пешехода составляет всего 78 долларов. Для американцев это удивительно, ведь штрафы за аварии с пешеходами судьи обычно выписывают многотысячные.
Что бы ни говорили про неоспоримость арабских традиций, и какой бы привычной ни казалась бесправность местных женщин, саудовский запрет на управление машин женщинами — настоящая дикость. Это единственный подобный прецедент во всем мире.
Запрет вступил в силу в 1990 году и не являлся законом в привычном понимании. Это фетва — решение, которое принимается муфтием или другим знатоком законов шариата, на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Тем не менее, эта традиция не пугала некоторых местных женщин, которые назло устоям (и не боясь ареста) управляли автомобилем и выкладывали записи своих приключений на YouTube. В прошлом году запрет наконец-то отменили.
Все врут
На самом деле, и «теннессийские киты», и «массачусетские гориллы» — это яркие примеры заблуждений о необычных правилах дорожного движения. На официальном сайте Массачусетса открытым текстом написано, что это байка, пережиток законов «колониальной эпохи». Кто и когда начал ее распространять, неизвестно, но то, что в ее популярности отчасти виновата (цитата) «журналистская леность» — это факт. Бред перепечатывали десятилетиями, не вдаваясь в подробности.
В реальности же в штате действуют несколько законов и правил, которые запрещают перевозку крупногабаритных животных в обычной машине или владение экзотической живностью. Про гориллу на заднем сиденье в них, конечно же, ничего не сказано. То же самое и с китами: в Теннесси в принципе запрещено стрелять из движущихся транспортных средств по животным. Отдельно морские гиганты там не обозначены.
Так что, когда в следующий раз перед поездкой за границу будете читать в путеводителе про странные местные ПДД, делите на два. Слышали, например, байку про то, что в Таиланде запрещено ездить на мотоцикле без рубашки? Она появилась из-за того, что у кого-то в голове смешалась норма приличия (не стоит ходить по улицам с голым торсом) и дословный перевод слова shirt — «рубашка». Поэтому можно хоть в майке, хоть в пуховике. Главное — шлем не забудьте.