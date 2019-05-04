Очень странные правила

Раньше извозчикам, работавшим в лондонском районе Хакни, запрещалось выезжать на маршрут без кипы сена и мешка овса. Считалось, что извозчик может создать затор на дороге, если ему придется срочно покормить лошадь, а еды под рукой не окажется. Дикое правило числилось в городских нормативных актах с начала XIX века, и лишь в 1976 году про него случайно вспомнили и убрали навсегда.

Тем не менее, миф жив по сей день — применительно к таксистам. Прибывшие на заработки водители-иммигранты абсолютно серьезно спрашивают, сохранилась ли эта традиция, и если да, то какой штраф предусмотрен за ее несоблюдение.

Справедливости ради стоит отметить, что байку про необходимость возить с собой сено и овес можно услышать и в Австралии. Правда, в более жесткой версии: мол, там без сена и овса запрещено ездить вообще всем гражданам — не только таксистам. Шутку придумали британцы, не иначе.