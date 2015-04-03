Концепт-кары со странными посадочными формулами

Зажатые нормами безопасности и общественным мнением, автопроизводители не очень любят экспериментировать с посадочными формулами легковых автомобилей. Но когда дело доходит до концепт-каров, у дизайнеров и инженеров развязываются руки. Мы выбрали прототипы с самым удивительным расположением кресел.