Внедорожные суперкары

Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?

Мощный мотор, лебедка, развитый обвес, огромные колеса и клиренс - разве не так должен выглядеть идеальный суперкар для России? Беда в том, что при цене Bugatti Chiron в 220 миллионов рублей, вам придется заплатить еще больше за все эти внедорожные радости. Зато потом Bugatti может открывать дилерские центры хоть в Сибири, крайнем севере или Дальнем Востоке. Страховая компания Budget Direct решила пофантазировать над суперкарами, которые подойдут и для рейда Dakar, и фильма Mad Max, и окрестностей деревни Нижние конечности. И вот, что из этого получилось.