Самые дорогие и изощрённые рекламные ролики из США

В самой престижной и профессиональной лиге американского футбола, NFL, финальная игра сезона традиционно проходит в начале следующего календарного года. Вот и на этот раз сезон-2024 завершался матчем 9 февраля две тысячи двадцать пятого: в нём участвовали команды Kansas City Chiefs и Philadelphia Eagles.

Естественно, Супербоул — самый популярный матч сезона. Что отражается в ценах на билеты: их средняя стоимость в этому году составляла 7100 долларов! Игра проходила на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане, вмещающем 73 тысячи болельщиков.