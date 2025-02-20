Самые дорогие и изощрённые рекламные ролики из США

Харрисон Форд не на Форде: лучшая автомобильная реклама с Супербоула-2025Самые дорогие и изощрённые рекламные ролики из США
В самой престижной и профессиональной лиге американского футбола, NFL, финальная игра сезона традиционно проходит в начале следующего календарного года. Вот и на этот раз сезон-2024 завершался матчем 9 февраля две тысячи двадцать пятого: в нём участвовали команды Kansas City Chiefs и Philadelphia Eagles.
Естественно, Супербоул — самый популярный матч сезона. Что отражается в ценах на билеты: их средняя стоимость в этому году составляла 7100 долларов! Игра проходила на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане, вмещающем 73 тысячи болельщиков.
В этом cезоне игры NFL на территории США транслировал телеканал Fox. Причём просмотры Супербоула побили все исторические рекорды: по разным данным, за игрой по телевизору наблюдали от 126 до 135,7 миллионов зрителей. С учётом этих цифр уже не удивляет запредельная цена рекламного времени: около восьми миллионов долларов за 30-секундный слот!
Чтобы по-настоящему запомниться зрителям, рекламодатели готовы снимать ролики специально к Супербоулу — нанимая голливудских актёров и известных режиссёров ради создания рекламы, которая будет показана всего единожды! Доходит до того, что за месяц до игры по ТВ начинают крутить трейлеры к рекламным роликам, словно речь о полноценном кино! Иногда кажется, что вопрос даже не столько в эффективности рекламной кампании, сколько в тщеславии топ-менеджеров, эту рекламу заказывающих...
Лучшим роликом этого Супербоула мы в редакции единогласно назвали рекламу Jeep Wrangler. Это полноценная короткометражка длительностью аж две минуты — с Харрисоном Фордом в главной роли. Причём сам предмет рекламы появляется в кадре лишь на 45-секундной отметке, а Форд произносит длинный монолог о свободе: специально чтобы вы могли его оценить, мы добавили субтитры на русском. Да, получилось по-американски патетически и сентиментально... Но всё же снято здорово! Настолько, что нам захотелось выяснить, кто же автор — и оказалось, что это Джеймс Мангольд, режиссёр «Ford против Ferrari». Что ж, теперь мы не удивлены...
Но только этим концерн Stellantis не ограничился! Они выпустили ещё одну высокобюджетную короткометражку — мы имеем в виду ролик с рекламой пикапов Ram. Дурашливый сюжет, Глен Пауэлл в роли брутального парня-Златовласки, много спецэффектов. В общем, вот, полюбуйтесь (благо этот ролик мы тоже перевели).
Развесёлые пенсионерки на кабриолете Lincoln Continental 1962 года пускаются во все тяжкие: в принципе, этого сюжета должно хватить на нормальную комедию положений. Но тут у нас реклама автомобильных резиновых ковриков WeatherTech.
К Вину Дизелю и его похождениям в «Форсаже» мы питаем самые нежные чувства. Пусть даже франшиза к своему десятому (или уже сто десятому?) эпизоду скатилась к полному абсурду. Доминик Торрето всё так же лыс и мускулист, но в ролике «Not so fast, Not so furious» никуда не спешит — хоть и едет за рулём масл-кара Chevrolet Camaro SS образца 1969 года.
А всё потому что он рекламирует сливочное мороженое американского премиального бренда Häagen-Dazs, а справа эскимо кушает его постоянная коллега по «Форсажу» Мишель Родригез. Ролик снял Лэнс Аккорд — широко известный в кругах рекламщиков режиссер, обладатель 35 премий фестиваля «Каннские львы» (а ещё и уважаемый в Голливуде кинооператор). Кстати, к этой рекламе сняли ещё и два тизера, которые были выпущены за пару недель до премьеры на Супербоуле.
Кстати, та же фирма заказала к Супербоулу шоу-кар в калифорнийском ателье West Coast Customs. Да-да, том самом: «Мы вставили тебе монитор в монитор». Кабриолет Cadillac Series 62 образца 1962 года перекрасили в бордовый колер — фирменный цвет Häagen-Dazs; установили в багажник холодильник для мороженого, а в салоне — подстаканники... вернее, «подрожочники» для вафельных рожков. И про это тоже сняли ролик с основателем ателье Райаном Фридлингхаусом и рэпером Лудакрисом.