Самые дорогие и изощрённые рекламные ролики из США

К Вину Дизелю и его похождениям в «Форсаже» мы питаем самые нежные чувства. Пусть даже франшиза к своему десятому (или уже сто десятому?) эпизоду скатилась к полному абсурду. Доминик Торрето всё так же лыс и мускулист, но в ролике «Not so fast, Not so furious» никуда не спешит — хоть и едет за рулём масл-кара Chevrolet Camaro SS образца 1969 года.

А всё потому что он рекламирует сливочное мороженое американского премиального бренда Häagen-Dazs, а справа эскимо кушает его постоянная коллега по «Форсажу» Мишель Родригез. Ролик снял Лэнс Аккорд — широко известный в кругах рекламщиков режиссер, обладатель 35 премий фестиваля «Каннские львы» (а ещё и уважаемый в Голливуде кинооператор). Кстати, к этой рекламе сняли ещё и два тизера, которые были выпущены за пару недель до премьеры на Супербоуле.