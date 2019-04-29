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9:59

Суперкроссоверы

Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году

В начале XXI века разгонная динамика до 100 километров в час в пределах 7 секунд вызывала уважение — это был показатель автомобиля со спортивным характером. Ну и любая максимальная скорость выше 250 километров в час считалась чем-то приближенным к аэрокосмической области. А сегодня, 19 лет спустя, эти показатели громят в пух и прах огромные псевдовнедорожники с массой под (а то и за) две тонны. Мы собрали для вас под одной крышей самые быстрые SUV на сегодняшний день. Лет 20 назад их бы точно окрестили суперкарами.

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