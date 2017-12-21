Lamborghini с грейдером и другие вымышленные монстры для зимы
Дизайнер из Венесуэлы выдумал несколько странных суперкаров
В России, где большую часть года официально царит нечто среднее между зимой и безысходностью, суперкары покидают теплые гаражи даже позднее мотоциклистов. Впрочем, ряд несложных модификаций может превратить капризные машины в пригодные для любой погоды. Как же должны выглядеть Lamborghini и Ferrari, которые можно эксплуатировать круглый год? Дизайнер Javier Oquendo из Венесуэлы по просьбе сайта Carbuyer.co.uk уже решил эту проблему.
Иллюстрации: Javier Oquendo Design
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