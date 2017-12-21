Lamborghini с грейдером и другие вымышленные монстры для зимы

Ferrari GTC4 monster truck

Если бы Энцо Феррари был жив, то он вряд ли сдержал бы слезы и крепкие выражения. А ведь это первый Ferrari, который будет по-настоящему полезен и на снежной дороге, и вне ее. Уже ставший классикой кузов модели FF здесь установлен на рамное шасси с 66-дюймовыми колесами монстр-трака.