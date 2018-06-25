Суперуниверсалы

В России универсалы никогда не пользовались большой популярностью, а с появлением класса кроссоверов и вовсе стали редкостью. Впрочем, увидев автомобили из этой галереи, вы не только захотите их купить, — вы задумаетесь о даче. К сожалению, существуют они только на скетчах дизайнера Райана Приска, но тюнинг-ателье по всему миру с легкостью воплощают такие проекты в жизнь.

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Иллюстрации: Rain Prisk