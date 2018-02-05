Патриоты? Орлы? Реклама!

Super Bowl, он же финальный матч Национальной футбольной лиги США — не только одно из главнейших спортивных событий года, но и время самой креативной автомобильной рекламы. Голливудские звезды, известные музыканты, компьютерная графика как у топовых блокбастеров — в ход идет все, что не запрещено законом. Все ради того, чтобы впечатлить огромную аудиторию, включающую телевизоры ради мужиков, бегающих за странным мячом.
Если во время первого Super Bowl, который состоялся в 1967 году, 30-секунд рекламного времени стоили 40 000 долларов, то в 2018 цена увеличилась до пяти миллионов за тот же хронометраж!
Но ведь и игру посмотрело невероятное количество человек - примерно 111 миллионов! Если вы в это число не вошли, но собираетесь смотреть в записи, то следующее предложение вам лучше не читать. Потому что в игре, в которой сошлись New England Patriots и Philadelphia Eagles, со счетом 41-33 выиграли последние. А теперь - реклама!
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