Патриоты? Орлы? Реклама!

Super Bowl, он же финальный матч Национальной футбольной лиги США — не только одно из главнейших спортивных событий года, но и время самой креативной автомобильной рекламы. Голливудские звезды, известные музыканты, компьютерная графика как у топовых блокбастеров — в ход идет все, что не запрещено законом. Все ради того, чтобы впечатлить огромную аудиторию, включающую телевизоры ради мужиков, бегающих за странным мячом.

Если во время первого Super Bowl, который состоялся в 1967 году, 30-секунд рекламного времени стоили 40 000 долларов, то в 2018 цена увеличилась до пяти миллионов за тот же хронометраж!

Но ведь и игру посмотрело невероятное количество человек - примерно 111 миллионов! Если вы в это число не вошли, но собираетесь смотреть в записи, то следующее предложение вам лучше не читать. Потому что в игре, в которой сошлись New England Patriots и Philadelphia Eagles, со счетом 41-33 выиграли последние. А теперь - реклама!

RAM 1500. Викинги

Тот самый момент, когда классический американский пикап подошел пастухам и колхозникам других стран. Причем подошел идеально.

Toyota Tundra. Анекдот

Оказались как-то раввин, муфтий, христианский священник и буддийский монах в «Тундре»… и начался рекламный ролик Toyota для «Супербоула».

Kia Stinger. Машина времени

А функция омоложения - это стандартное или опциональное оборудование «Стингера»?

Hyundai Kona. Соккер

Да кому нужен в Америке это соккер?! В США в футбол играют руками!

Jeep Wrangler. Тиранозавр

Джефф Голдблюм снова в «Парке юрского периода» и снова пытается скрыться от тираннозавра Рекса. Вот только Wrangler теперь новый.

Jeep Wrangler. Король!

Если после этого ролика вы не влюбитесь в новый Wrangler, то это будет о-о-о-очень странно.

Lexus LC. Черная пантера

Новый супергерой вселенной Marvel — «Черная пантера» — предпочитает «Лексусы». Судя по всему, за размер люка на крыше.

Бонус. M&M'S

Этот ролик не посвящен автомобилям, но как мусоровоз сбивает Дени ДеВито можно увидеть только здесь. \m

Иллюстрации: