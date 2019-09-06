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8:36

Кроссоверы с дорожным просветом меньше, чем у Lada Granta

Mercedes-AMG с клиренсом, как у Ferrari и еще девять вседорожников, на которых не стоит съезжать с асфальта.

Рыночная доля кроссоверов быстро увеличивается: в массовом сегменте не осталось производителей, которые бы не продавали модели повышенной проходимости. Например, в России почти 45 процентов новых автомобилей относятся к классу SUV, и этот показатель продолжает расти. В процессе эволюции многие вседорожники лишились главного козыря — солидного дорожного просвета. В качестве примера мы выбрали десять кроссоверов, которые уступают по геометрической проходимости самому популярному автомобилю россиян — вазовской «Гранте» с клиренсом от 165 до 180 миллиметров.