Круче гор: тюнинг внедорожников

Вездеходы, которые стали ещё мощнее, роскошнее и брутальнее

Многие внедорожники, особенно от премиальных компаний, уже в стоке способны удивить роскошью, проходимостью и динамикой. Однако порой владельцам этого мало: для них тюнинг-ателье создают безумные проекты на базе уже знакомых и новейших автомобилей. Например, только этой весной известные мастерские показали не одно подобное творение. Культовый «японец» очередного поколения и новый «британец» получили первые тюнинговые наборы, американский рамник доработали на родине и в России, а легендарная английская модель превратилась в экстремальный вездеход и кабриолет.