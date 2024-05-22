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Опубликовано 22 мая 2024, 07:00

Круче гор: тюнинг внедорожников

Вездеходы, которые стали ещё мощнее, роскошнее и брутальнее
Многие внедорожники, особенно от премиальных компаний, уже в стоке способны удивить роскошью, проходимостью и динамикой. Однако порой владельцам этого мало: для них тюнинг-ателье создают безумные проекты на базе уже знакомых и новейших автомобилей. Например, только этой весной известные мастерские показали не одно подобное творение. Культовый «японец» очередного поколения и новый «британец» получили первые тюнинговые наборы, американский рамник доработали на родине и в России, а легендарная английская модель превратилась в экстремальный вездеход и кабриолет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Toyota Land Cruiser Prado от Jaos, Modellista и Toy Factory

Новое поколение модели обрело первый тюнинг. В Jaos разработали детали для облика, придающие автомобилю ещё более внедорожный характер. Предусмотрены защита переднего бампера с LED-светом, пластина из стали под днищем, накладки на колёсные арки, подножки, брызговики и диски Enkei диаметром 18 дюймов.

© Toyota