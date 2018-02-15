5 лучших фильмов про тачки

Обойдемся без лысых голов, через каждые пять слов упоминающих «семью», без Peugeot с инопланетными технологиями, и даже без классических отлетающих во все стороны колпаков Dodge Charger, удирающего от Ford Mustang – и сосредоточимся на фильмах, насквозь пропитанных бензином. Которые захочется пересмотреть, переслушать, и прочувствовать снова и снова. Которые для автомобилистов будут отрадой независимо от времени года и настроения.

Замечали ли вы, что делает автомобильные фильмы автомобильными? Отнюдь не только наличие в них «четырехколесных друзей» – этого добра в каждом сериале полно. Фильм становится «автомобильным» тогда, когда автомобили раскрывают в них свои яркие качества – в основном, конечно, спортивные. Потому мы и зовем автомобильными и «Форсаж», и «Такси», и даже сериал «Дальнобойщики», где КамАЗы по выносливости не уступают дакаровским.

Но одних лишь зашкаливающих спидометров для настоящего вау-эффекта мало. Нужны сильные реальные истории, безукоризненная операторская и режиссерская работа, достойный актерский состав. Тогда получаются легендарные фильмы, которые люди, пораженные вирусом автомобилизма, пересматривают снова и снова.

1. Гран-При (1966)

В киноленте «Гран-При» 1966 года (также известна под названием «Большой Приз») причудливым образом сплелись воедино романтика, кинохроника и невообразимые для того времени натурные съемки – тогда, к счастью (или сожалению), GoPro еще не изобрели.

В основу произведения положены реальные персонажи, настоящие имена которых знакомы большинству поклонников Формулы-1. Высочайшее качество картины подтверждают три статуэтки 39-ой кинопремии «Оскар» (категории «Лучший звук», «Лучшие звуковые эффекты» и «Лучший видеомонтаж») и любовь автомобильных фанатов по всему миру.

2. Ле-Ман (1971)

Кинокартина «Ле-Ман», появившаяся в 1971 году, рассказывает о другой грани автоспорта – одноименном 24-часовом марафоне.

И хотя есть другие фильмы, посвященные этой теме (вспомнить хотя бы «Мишель Вальян: Жажда скорости»), «Ле-Ман» выгодно отличается от них: мало того, что главные роли исполняют легендарные Стив МакКуин и спортпрототипы Porsche – картинка и борьба на трассе переданы максимально реалистично, так как большая часть съемок проходила во время реального лемановского уикенда на трассе Сартэ в 1970 году. Аварии спорткаров, психологическое напряжение – все это имеется в изобилии. Спойлер: Энцо Феррари сотрудничать с создателями фильма отказался. Что, впрочем, не сделало «Ле-Ман» хуже.

3. Гонка (2013)

Так уж получается, что в автомобильных фильмах в основном экранизируется эпоха шестидесятых-семидесятых годов – золотые времена, когда, как говорил Джеки Стюарт, «гонки были опасными, а секс – безопасным».

Одна из последних подобных картин – выдающийся фильм «Гонка» Рона Ховарда, премьера которого состоялась в 2013 году. Несмотря на то, что в угоду саспенсу и художественной драматургии реальное противостояние Ники Лауды и Джеймса Ханта было приукрашено, картина собрала множество положительных отзывов по всему миру. Некоторые критики считают, что это лучший фильм в карьере оскароносного режиссера. Мы же считаем, что фильм отменно передает настроение и дух той эпохи, а главное – держит в напряжении до самого конца и пропитан невероятным вниманием и любовью к машинам и автоспорту. Важная деталь – неисполнительному директору формульной команды Mercedes Ники Лауде (одному из участников всей истории) фильм тоже понравился.

4. Такер: Человек и его мечта (1988)

Этот великолепный фильм тоже посвящен автомобилям (точнее, автомобилю), но не вписывается в описанную в начале парадигму – тут даже зачатков автоспорта нет.

Зато есть азарт, две коротенькие и веселые погони, а главное, как бы могла сказать Нина Орлович, – «высокие отношения». Машина здесь не играет роль инструмента главного героя – напротив, главный герой является инструментом для машины. Все это – о фильме «Такер: Человек и его мечта», который посвящен истории создания знаменитого Tucker 48 – самого прогрессивного автомобиля США послевоенной эпохи.

Несмотря на некоторое несоответствие реальной истории, кинокартина 1988 года от Lucasfilm была одобрена клубом владельцев Tucker Sedan, и позволяет сполна понять, через что пришлось пройти Престону Такеру. Фильм был номинирован на «Оскар» в трех категориях и завоевал «Золотой Глобус».

5. Сенна (2010)

Его не могло не быть в этом списке – документальный фильм «Сенна» обязателен к просмотру тем, кто любит автомобили, любит гонки, любит наблюдать за яркими и талантливыми личностями.

Отличное кино про знаменитого гонщика показывает разные аспекты жизни «Волшебника», не только его соперничество с Аленом Простом, оттого захватывает от начала и до самого конца.

Лента была отмечена целым рядом наград и номинаций (приз зрительских симпатий кинофестиваля «Санденс», премия «Спутник», премия BAFTA…), радует наличием знаменитых спикеров и, наконец, абсолютно безбожно играет на струнах души, заставляя переживать инцидент 1 мая 1994 года как в первый раз. Наверное, именно таким и должно быть по-настоящему великое кино. \m

Иллюстрации: Из открытых источников