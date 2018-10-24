Гонки в миниатюре

Японский художник создает мир для игрушечных машинок

Инстаграм набит автомобилями. Спам типа «девочки, записываемся на маникюр», бесконечные открыточные виды из чьих-то путешествий и даже фото загорелых, не вполне одетых женских тел — всё это никогда не сможет отодвинуть машины даже из первой строки рекомендуемого. Кем бы вы ни были по национальности, возрасту, полу и достатку. Но что-то уникальное редко попадается среди дымящих шинами Челленджеров, сотых репостов Геликов от Brabus и пойманных в Найтсбридже Lamborghini. Тем приятнее хорошая находка. Японский художник Takuji, ведущий страничку takupon0816, создает для моделей машин максимально детализированный антураж. И это стоит увидеть!