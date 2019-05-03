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9:55

Автомобили СССР на экспорт

Какие советские машины продавали за границу?

Советские «Лады», «Москвичи» и «Волги» (порой даже с правым рулем!) вполне достойно представляли СССР за рубежом. Это звучит удивительно, если помнить, что машины в нашей стране до сих пор делят на отечественные и иномарки, примерно как на второй и первый сорт. Тем не менее, автомобили из Союза показывали на западе советскую техническую культуру за рамками МиГ-29 и автомата Калашникова, а также обеспечивали СССР выручку в валюте — к концу восьмидесятых годов оборот агентства Avtoexport достиг 6 миллиардов долларов. И пока трудящиеся отмечают майские праздники ударными выходными (не это ли наше главное наследство от Советского Союза?), мы решили опубликовать эту подборку из архива Мотора.

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