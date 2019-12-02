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8:36

Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?

Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»

Когда 22 ноября Илон Маск в тесловской дизайн-студии в Хоторне представил публике свой электро-пикап, редакторы «Мотора» посидели секунд пятнадцать с ошарашенным видом... А потом вытерли слезы от смеха, и принялись думать, чем могли вдохновляться дизайнеры и конструкторы «Теслы», когда создавали этот гибрид электромобиля, гроба и стамески. И не думайте, будто мы просто хотим поиздеваться над Маском — это за нас уже сделали авторы многочисленных мемасиков. В нашем списке собраны как просто внешне похожие автомобили, так и машины, которые схожи с «Кибер-траком» концептуально или конструктивно.

Василий Костин