Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая

Переосмыслила восприятие динамики…

До Tesla Model S самые быстрые спортивные седаны и универсалы разгонялись до 100 километров в час примерно за 4 секунды. Но с появлением Model S P100D (а затем и кроссовера Model X P100D) выяснилось, что это чудовищно много – ориентиром должно служить время в три секунды, а то и меньше. Фактически, сейчас Tesla Model S является чуть ли не самым динамичным автомобилем в мире, не будучи при этом сугубо спортивным – и это подтверждает ежегодный дрэг-заезд от издания Motor Trend. А что будет, когда начнется выпуск нового Roadster, способного достигать «сотни» за 2 секунды?