Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Много лет назад Никола Тесла описал принцип «эффекта мотылька», сказав, что «действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей вселенной». Думал ли тогда он, что однажды автокомпания, названная в его честь, также будет менять вид целой индустрии? Мы собрали главные достижения автомобильной компании Tesla, которая, по меркам истории, только-только начинает свой путь.
Иллюстрации: Из открытых источников
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