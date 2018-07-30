Что если сегодняшние бестселлеры появились бы на десятилетия раньше?

Предки, которых не было

Что если сегодняшние бестселлеры появились бы на десятилетия раньше?

Большинство современных автомобилей имеет корни глубоко в истории. Но многие модели появились сравнительно недавно. Что если бы предшественники отыскались и у них? Британское издание Autocar предложило датскому иллюстратору Рубену Омсу создать несколько таких автомобилей, которых никогда не было. Каждой модели придумали название и год, в который она могла бы появиться. Результаты творческих изысканий — в нашей галерее.
Иллюстрации: Ruben Ooms
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