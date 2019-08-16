10 внедорожников, которые заткнут за пояс суперкары

1000-сильный броневик Rezvani, Qashqai с «максималкой» в 382 км/ч и другие вседорожники, с которыми лучше ничем не мериться

Дебютировавший на этой неделе Rezvani Tank X заслужил звание самого производительного серийного SUV. Второе поколение американского рамного внедорожника оснастили доработанной V-образной компрессорной «восьмёркой» от Dodge Challenger SRT Demon, что позволило увеличить мощность до 1014 «лошадей», а крутящий момент до 1180 Нм. Позади остался 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk, удерживающий титул самого быстрого вседорожника 16 месяцев, и другие соперники, сочетающие повышенную проходимость с мощностью мотора Формулы-1.