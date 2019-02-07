25 самых популярных машин России: и снова Granta

Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в январе 2019 года

В январе текущего года самым продаваемым автомобилем России снова стала Lada Granta, которая удерживает этот титул с ноября. За месяц было реализовано 7,6 тысячи экземпляров модели, что на 2,3 тысячи больше, чем в аналогичный период 2018-го. «Гранта» сумела обойти «Весту», которая была признана наиболее популярной машиной в стране по итогам всего прошлого года (за 12 месяцев реализовано свыше 108,3 тысячи экземпляров модели — на 2 тысячи больше, чем «Грант»), а также семейство Kia Rio, занявшее третье место рейтинга. Пятерку лидеров замыкают Hyundai Creta и Solaris. Узнать о том, какие еще автомобили вошли в «Топ-25» самых продаваемых машин, можно из нашей галереи.