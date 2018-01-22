Быстро и недорого: 7 доступных спорткроссоверов

Ford Explorer Sport

Это, конечно, не новенький Edge ST (который в России не продается), но если хочется спортивный кроссовер именно от Ford, то в России к этому определению ближе всего стоит массивный Explorer Sport, который выглядит, как настоящий внедорожник. В отличие от версий XLT, Limited и Limited Plus, которые тоже представлены на территории РФ, под капотом «Спорта» располагается турбированный 3,5-литровый Ecoboost мощностью 340 лошадиных сил.