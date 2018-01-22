Быстро и недорого: 7 доступных спорткроссоверов
Высокий клиренс и мощь за адекватные деньги
В Детройте показали первый кроссовер от Ford Performance – Ford Edge ST. Этот 340-сильный автомобиль вряд ли доберется до России, поэтому мы решили вспомнить – какие кроссоверы со спортивными амбициями есть в РФ? Требования к кандидатам просты: спортивный характер, мощный мотор и цена не на уровне списанного «Конкорда», как у BMW X5 M или Porsche Cayenne Turbo.
Иллюстрации: Компании-производители
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