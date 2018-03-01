Машины, которые не теряют в цене, против машин, которые дешевеют со скоростью света

Автомобили, которые лучше покупать новыми

Машины, которые не теряют в цене, против машин, которые дешевеют со скоростью света

Сайт iSeeCars.com выяснил, какие автомобили не имеет смысла покупать подержанными, потому что они стоят почти столько же, сколько и новые. Заодно они выбрали машины, которые больше всего теряют в стоимости уже через год после выезда из автосалона, и за которыми не стоит идти к дилеру – надо лишь немного подождать и купить свежую машину с хорошей скидкой. Для этого эксперты проанализировали 6 миллионов сделок купли-продажи в США за период с 1 августа 2017 года по 21 января 2018-го.
Иллюстрации: Компании-производители
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