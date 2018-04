Неизвестные «Тойоты»

Непосредственная близость японских островов к нашей стране позволяет россиянам (особенно жителям восточных регионов) периодически вкушать «запретные плоды» - автомобили, которые создавались для внутреннего японского рынка. Тем не менее, некоторые машины из приведенных далее даже во Владивостоке не встретишь – уж больно необычны их внешность или назначение. Мы собрали десять машин, ради которых стоит купить билет на самолет до Токио.

Toyota Comfort

Легендарное японское такси Comfort еще в аэропорту напомнит вам, что вы прибыли в страну, где автоматизировано все и вся – даже сиденья унитаза. В отношении чистой механики машина не особо примечательна (рядные «четверки» да «шестерки», работающие на бензине, дизеле и газу), но она имеет приятную особенность – задние двери, которые открываются автоматически при посадке и высадке пассажиров. Производство модели Comfort, которая выпускалась с 1995 года, было окончательно прекращено в прошлом году.

Toyota JPN Taxi

А заменила Comfort модель JPN Taxi, которая 4 года ходила по японским выставкам в статусе концепт-кара. Отличия от седана – кардинальные: классический бензиновый мотор тут заменяет гибридная схема с мотором 1NZ-FXP, который работает на сжиженном пропан-бутане (согласно неподтвержденной информации, «электрическая» составляющая позаимствована у Prius), задний ряд сидений, благодаря новому кузову, стал гораздо просторнее. Выход для пассажиров облегчен с помощью потолочных петель, ручек на спинках передних сидений, а также складываемого пандуса. Интересной особенностью JPN Taxi является асимметричная схема работы задних дверей: если с левой стороны дверь сдвижная, как на минивэнах, то справа – обычная, распашная.

Toyota Porte/Spade♠

Но настоящими королями асимметрии среди «Тойот» является сладкая парочка Porte/Spade - такого не увидишь ни на одном «Велостере»! Слева – одна сдвижная дверь, справа – две распашные. Плюс имеется серийная версия от подразделения Welcab, адаптированная для нужд людей на инвалидных колясках – у нее опускаемое переднее пассажирское сиденье. Впрочем, версии Welcab в Японии имеют почти все более-менее массовые современные «Тойоты». Такие же студии есть и у других местных автопроизводителей, но это уже другая история.

Toyota Sera

Еще одним обладателем необычных дверей является компактная Toyota Sera – машина, которой обязан даже непревзойденный McLaren F1. Несколько подобных купе есть и в нашей стране, но увидеть «Серу» в Японии шансов гораздо больше. Особо выдающейся динамики от переднеприводного автомобиля с полуторалитровым двигателем мощностью 75 или 110 сил ждать не приходится, но выглядит Sera и по сей день очень эффектно.

Toyota WiLL

Семейство эксцентричных хэтчбеков WiLL, разработанное Toyota в рамках одноименной маркетинговой кампании, было нацелено на молодую аудиторию – как, впрочем, и другие «штучки» программы WiLL (в нее входили микроволновки, аудиосистемы… даже конфетки). Toyota в период с 2000 по 2005 построила три модели WiLL (WiLL Vi, WiLL VS и WiLL Cypha), причем последнюю можно было купить по подписке – то есть на несколько месяцев, после чего машина возвращалась в автосалон. Все три машины можно отыскать и в России, если постараться.

Toyota i-Road

А вот с i-Road все не так просто. Хотя бы по той причине, что в широкую продажу электрический трицикл так и не поступал – около сотни этих необычных машин выделили семьям и компаниям, которые изъявили желание поучаствовать в их испытании. В целом, тесты i-Road, которые закончились в прошлом году, прошли успешно: по итогам испытательной программы была отмечена высокая мобильность и практичность трицикла в городских условиях. Также порадовала тестеров и автономность i-Road (аккумулятора хватает на 50 километров пробега, полная зарядка батареи производится за полчаса).

Toyota eCom

Не увидите вы за пределами Японии и очаровательный электрокар eCom. В 1997 году 50 экземпляров этого двухместного хэтчбека поступили в каршеринг города Тойота, и львиная доля из этого числа (30 автомобилей) использовалась в конторе вплоть до недавнего времени. Сейчас их только по местным музеям ищи-свищи. Мельком увидеть eCom можно было еще разве что в Калифорнии, где eCom с его аккумуляторами утилизировали на специальном предприятии.

Toyota iQ Supercharged GRMN

Если есть спортивный Smart от Brabus, то почему не имеет право на жизнь «заряженная» Toyota iQ? В 2012 году было изготовлено сто особенных экземпляров субкомпактного хэтча, который получил дисковые тормоза всех колес, перенастроенную подвеску, обновленный салон и экстерьер, а также нагнетатель, который поднял мощность двигателя iQ на 28 лошадиных сил – до 120. Все машины, несмотря на немалый ценник в 3,5 миллиона иен (2 миллиона 50 тысяч рублей по текущему курсу), были проданы в мгновение ока. Все покупатели, разумеется, японцы.

Toyota Century Royal Imperial

Казалось бы, что может быть необычного в императорском лимузине (помимо всевозможных хитроумных систем безопасности)? Ну, хотя бы то, что это один из немногих (если не единственный) автомобиль подобного класса, чей задний ряд имеет велюровую обивку, отделочные панели из гранита, а также оформление потолка рисовой бумагой. В отличие от, с позволения сказать, обычных Century, этот даже на востоке России не встретишь – императорских лимузинов построили в 2006 году всего четыре штуки.

Toyota Prius GT300 Super GT

Что может быть безумнее, чем гоночный Prius, который не против порой поплеваться огнем из выхлопных труб? Такое зрелище можно увидеть только на гонках чемпионата Super GT, семь из восьми этапов которого проходят на гоночных трассах Японии (единственным «выездным» этапом является гонка на тайском треке Chang International Circuit). Что касается «Приуса» класса GT300, то он остался гибридом – правда, рядный четырехцилиндровый двигатель променял на 3,4-литровый V8 от спортпрототипа LMP1. \m

