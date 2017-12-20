9 лучших спорткаров Toyota в истории

С 1991 по 1996 год Soarer JZZ30 комплектовался 2,5-литровым 1JZ-GTE с двойным турбонаддувом мощностью 283 лошадиные силы, а с 1997 по 2000 – все тем же 1JZ-GTE, но уже с изменяемыми фазами газораспределения VVT-i и одной турбиной. На выходе – 300 «лошадей». К тому же JZZ30 был единственной версией Soarer этого поколения, которая предлагалась с механической коробкой передач, за что пользовалась особым уважением.