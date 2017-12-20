9 лучших спорткаров Toyota в истории
9 лучших спорткаров Toyota в истории
Дерзкие машины «Тойота», которых стесняется Prius
Грядущий дебют концепта GR Super Sport на Токийском автосалоне в начале 2018 года, возрождаемая Supra – под каким бы именем она в итоге не появилась, – эти машины напоминают нам о том, что в жизни Toyota всегда было место для спорта. Вспоминаем самые выдающиеся спорткары японской марки, на которых можно было выезжать на дороги общего пользования.
Иллюстрации: Toyota
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