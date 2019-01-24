Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:11

Лихие Тойоты девяностых

Забытые спортивные японки, которых мы потеряли

С дебютом новой Супры автомобильный мир немного сошел с ума: только ленивый не придумал мемчик о том, что Supra – это BMW Z4, или же не высказал свое веское «фи» по поводу цены, за которую первый экземпляр А90 был продан на Barrett-Jackson. Мы же предлагаем вам немного остыть и вспомнить еще несколько автомобилей Toyota родом из 90-х, которые умели вызывать улыбку в процессе езды. И хоть сегодня обойдемся без вездесущей в эти дни Супры.

Загрузка...
Загрузка...