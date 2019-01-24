Лихие Тойоты девяностых

Забытые спортивные японки, которых мы потеряли

С дебютом новой Супры автомобильный мир немного сошел с ума: только ленивый не придумал мемчик о том, что Supra – это BMW Z4, или же не высказал свое веское «фи» по поводу цены, за которую первый экземпляр А90 был продан на Barrett-Jackson. Мы же предлагаем вам немного остыть и вспомнить еще несколько автомобилей Toyota родом из 90-х, которые умели вызывать улыбку в процессе езды. И хоть сегодня обойдемся без вездесущей в эти дни Супры.