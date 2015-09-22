Что получается, когда автомобили пытаются использовать не по назначению

Аэродинамический обвес? Большие колеса? Салон из кожи китового пениса? Все это ерунда! И мы готовы это доказать, продемонстрировав семь самых странных примеров переделки автомобилей во что-то еще.

##BMW i3 – банкомат

BMW i3, пожалуй, один из лучших электромобилей на рынке. Он хорошо едет, а выглядит и вовсе как машина пришельцев из далекой галактики. Но польский банк IdeaBank решил, что i3 можно усовершенствовать для использования в кредитных учреждениях. И превратил электрокар в передвижной банкомат.