Что получается, когда автомобили пытаются использовать не по назначению

До поезда доведетЧто получается, когда автомобили пытаются использовать не по назначению
Аэродинамический обвес? Большие колеса? Салон из кожи китового пениса? Все это ерунда! И мы готовы это доказать, продемонстрировав семь самых странных примеров переделки автомобилей во что-то еще.
Аэродинамический обвес? Большие колеса? Салон из кожи китового пениса? Все это ерунда! И мы готовы это доказать, продемонстрировав семь самых странных примеров переделки автомобилей во что-то еще.
##BMW i3 – банкомат
BMW i3, пожалуй, один из лучших электромобилей на рынке. Он хорошо едет, а выглядит и вовсе как машина пришельцев из далекой галактики. Но польский банк IdeaBank решил, что i3 можно усовершенствовать для использования в кредитных учреждениях. И превратил электрокар в передвижной банкомат.
Устройство для приема и выдачи денег, а также для проведения других финансовых махинаций, простите – операций, установили вместо задних сидений. Картоприемник, дисплей и прочие составляющие лицевой части банкомата разместили на месте задней правой двери.
Вызвать машину-банкомат можно при помощи специального приложения, доступного для устройств на iOS и Android. Причем банковский i3 может использоваться не только физическими лицами, но и юрлицами в качестве автомобиля инкассации. Например, продавец в магазине может вызвать машину и внести через банкомат на свой счет дневную выручку.
##Smart ForFour – поезд
Новый Smart, даже пятидверный, очень маленький. Поэтому поначалу кажется, что переделать его можно только в сидячую ванну или пепельницу на колесах. Но принадлежащий Daimler производитель думает иначе: при помощи британской фирмы Interflit он решил превратить ForFour в поезд.
У компакт-кара демонтировали систему рулевого управления, внесли изменения в ходовую часть, а обычные колеса заменили стальными дисками, каждый из которых весит по 80 килограммов.
Испытания локомобиля проходили на частной железной дороге Bluebell Railway, протяженность которой составляет 15 километров. Дорога располагается на границе графств Восточный и Западный Суссекс. В рекламном ролике, посвященном Smart ForRail, автопроизводитель предупреждает, что делать то же самое самостоятельно небезопасно. Честно говоря, не очень-то и хотелось.
##BMW M3 – пикап
Мы обожаем быстрые пикапы. И нам решительно непонятно, как кому-то может не нравиться 585-сильный HSV Maloo GTS или 450-сильный Ford F-150 Raptor. Вот почему мы считаем, что 420-сильный пикап BMW M3 – это очень-очень круто.
К сожалению, грузовая версия M3, показанная в 2011 году – не серийная модель. В свободное от работы время инженеры BMW самостоятельно сделали пикап, в основу которого лег «заряженный» кабриолет М3: открытую версию взяли из-за того, что ее кузов достаточно усилен для переваривания еще одной модернизации. А затем этот проект «официально» представили в виде первоапрельской шутки.
Причем этот пикап – не первая попытка BMW сделать из M3 грузовик. В 1980-х немцы проделали примерно то же самое с «трешкой» с индексом E30. Правда, тогда под капотом пикапа стояла не извергающая пламя V-образная «восьмерка», а более скромный четырехцилиндровый двигатель.
##Кэб – отель
Тест на сообразительность: в вашем городе проходят Олимпийские игры, а у вас есть такси – что вы сделаете? Правильно! По примеру Дэвида Викса превратите свою машину в передвижной отель на время проведения спортивного мероприятия.
Ночь в такси-отеле Викс оценил в 50 фунтов стерлингов. По сегодняшнему курсу это примерно 5100 рублей. За эти деньги клиент получит спальное место с бельем с британской символикой, планшетный компьютер, холодильник на солнечных батареях и радио.
Более того, Викс готов припарковать машину в любом удобном для клиента месте, при условии, что стоянка там разрешена. Если же постоялец оказывался слишком прихотливым, то Дэвид соглашался поставить кэб рядом со своим домом, чтобы съемщик «жилья» мог пользоваться его туалетом.
Пожить в такси Викса можно и сейчас. Можно даже выкупить этот отель целиком – вот тут.
##Fiat Panda – бигфут
Да, Fiat. Да, Panda. Да, бигфут. Да, вам не показалось. Эта машина была построена итальянцами в 2012 году совместно с киностудией Mercurio Cinematografica, автомобильной мастерской Fabio Gementi и дизайнером Андреа Фаини для съемок рекламного ролика.
Для начала создатели бигфута избавились от шасси «Панды», заменив его «тележкой» от внедорожника Jeep CJ7 4200. Затем переделкам подверглись тормозные механизмы, рулевое управление, сцепление и акселератор. Место штатных крошечных колесиков заняли покрышки, ширина которых равна 50 сантиметрам, а высота – 150 сантиметрам.
Изменились и габариты «Панды». Бигфут на 120 миллиметров длиннее, на 830 миллиметров шире и на 2300 миллиметров выше обычной версии модели. И, черт побери, эту штука действительно ездит. По крайней мере, в рекламном ролике.
##Renault Twizy – развозной фургон
Думаете, что Renault Twizy – просто забавная игрушка для любителей смузи и кондиционера для бороды? Как бы не так! В 2013 году французский автопроизводитель представил грузовую модификацию электрокара, у которой появился 180-литровый отсек для перевозки товаров и вещей на месте пассажирского кресла.
Для удобства погрузки-выгрузки электромобиль оснастили распашной задней дверью, открывающейся на 90 градусов. По мнению создателей, особая модификация Twizy, именуемая Cargo, отлично подойдет курьерским фирмам, а также компаниям, специализирующимся на быстрой доставке корреспонденции. Или пиццы.
##Toyota Prius – кемпер
Гибридный хэтчбек Toyota Prius – не эталон красоты. Но, кажется, мы нашли его версию, которая выглядит совсем ужасно: кемпер, который на базе «Приуса» создала компания Campinn.
К «Приусу» просто приделали жилой отсек, выполненный из армированного углеволокном пластика. В пристройке располагаются два спальных места: одно на первом этаже, а другое – на втором.
«Спальня» сделала гибридный хэтчбек на 52 сантиметра длиннее, на 56 сантиметров выше и в двести тысяч раз страшнее. Есть те, кому это чудо техники нравится? Ставьте лайк!