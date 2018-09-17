Трековые монстры

Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ

Лондонская дизайн-студия YASIDDESIGN периодически публикует работы, в которых хорошо известные машины предстают в неожиданных образах. На этот раз результатом их фантазии стала новая серия выдуманных трековых монстров на базе как вполне тривиальных BMW X6 и Toyota Supra, так самых дорогих автомобилей на планете. «Тюнингу» YASIDDESIGN подверглись даже Bugatti Chiron и классическая Ferrari 250 GTO, цена на которую на аукционах может зашкаливать за 30 млн долларов. Будем надеяться, однажды внимание ребят привлекут и Лады.