«Траки» как искусство

Слово «coe» вошло в американский автомобильный сленг как короткая замена собственно аббревиатуре COE — cab over engine («кабина над двигателем»). Так принято обозначать грузовики бескапотной или так называемой полукапотной компоновки. Используется и слово cabovers — по этому запросу тоже можно найти много интересного. Ну а мы продолжаем еженедельную серию и каждую субботу знакомим вас с инстаграм-аккаунтом автомобильной тематики, который сделает вашу ленту интереснее. В конце концов, на обзорщиках и подборщиках всё не заканчивается. В этот раз заглянем на страничку @coetrucks
Всем известно увлечение американцев пикапами, которые в США называют легкими грузовиками. Даже заводские модели сегодня роскошно оснащены, могут быть мощными, быстрыми, очень способными на бездорожье, и даже престижными. Сейчас все эти пикапы имеют привычную капотную компоновку и чаще всего стоят на раме (хотя есть, например, Honda Ridgeline с поперечным мотором и несущим кузовом). Но так было не всегда — в истории США хватало и небольших бескапотных грузовичков. Им и посвящен аккаунт coetrucks.
И американцы не были бы собой, если бы не превратили сое-грузовички в отдельное направление кастом-культуры. Пожалуй, ребята с Приорами «на стиле» у ближайшего торгового центра вот к такому не готовы.
На страничке coetrucks атмосфера уютной ностальгии соседствует с тревожными постапокалиптическими нотками в стиле «Безумного Макса»
Нам пока очевиден один плюс рэтрод-культуры применительно к старым грузовикам: если по улице едет полиция, всегда можно притвориться недвижимым хламом со свалки (правда, мы пока не понимаем зачем)
Не станем лукавить: большая часть моделей грузовичков на сое-странице нам даже не знакома...
...а другая часть как будто уже познакомилась с загробным миром, пусть пока и по переписке. Но внутри этих франкенштейнов, скорее всего, обнаружатся волне исправные агрегаты.
Впрочем, не все превращают свои грузовички в ржавые рэтроды. Есть экземпляры, сияющие таким лаком, который не снился ни одному траку в годы его конвейерной молодости.
Как говорили в старой рекламе, почувствуйте разницу. Не беремся утверждать, какой из этих экземпляров в лучшем техническом состоянии.
Вот этот «тевтонский» экземпляр очень хорош. Главное, не выезжать на лёд Чудского озера.
— Заверните вместе с дрэгстером, пожалуйста!
А вот и живой экземпляр легендарного шоу-трака General Motors Futurliner. Знаменитый дизайнер Харли Эрл создал этот невероятный концепт в 1940 году. В нем зашкаливающая концентрация стиля «стримлайнер», позднего течения ар-деко. Несколько таких машин (предположительно, семь или восемь) на ходу или в процессе реставрации.
Не знаем почему, но что-то подобное в ленте инстаграма всегда поднимает настроение.
— Так, и кто здесь вызывал эвакуатор?
Здесь вместо подписи должен быть какой-нибудь анекдот про дальнобойщиков, но нас мучает вопрос: можно ли этой штуке выезжать за пределы московского «грузового каркаса»?
Кондиционеры — это для слабаков. Главное — не забывать мотоциклетные очки.
Зомиби-апокалипсис? Давайте его сюда!
Дизайнеры непринятой версии двадцать первой Волги долго удивлялись, что комиссии не понравилось в их проекте.
Помимо прочего нам очень нравится сочетание хромированных колес от тяжелых грузовиков с низкопрофильными легковыми шинами.
Фольксвагены? Это для хиппи! Джентльмены предпочитают американское.
Когда вам кажется, что вас уже нечем удивить, на экраке возникает что-то такое.
Хотя с другой стороны...