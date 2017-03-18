«Траки» как искусство

Всем известно увлечение американцев пикапами, которые в США называют легкими грузовиками. Даже заводские модели сегодня роскошно оснащены, могут быть мощными, быстрыми, очень способными на бездорожье, и даже престижными. Сейчас все эти пикапы имеют привычную капотную компоновку и чаще всего стоят на раме (хотя есть, например, Honda Ridgeline с поперечным мотором и несущим кузовом). Но так было не всегда — в истории США хватало и небольших бескапотных грузовичков. Им и посвящен аккаунт coetrucks.