Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:48

«Траки» как искусство

Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали

Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно). Знакомьтесь: COE trucks, бескапотные и «полукапотные» грузовички Америки и их вторая жизнь.

Слово «coe» вошло в американский автомобильный сленг как короткая замена собственно аббревиатуре COE — cab over engine («кабина над двигателем»). Так принято обозначать грузовики бескапотной или так называемой полукапотной компоновки. Используется и слово cabovers — по этому запросу тоже можно найти много интересного. Ну а мы продолжаем еженедельную серию и каждую субботу знакомим вас с инстаграм-аккаунтом автомобильной тематики, который сделает вашу ленту интереснее. В конце концов, на обзорщиках и подборщиках всё не заканчивается. В этот раз заглянем на страничку @coetrucks

Всем известно увлечение американцев пикапами, которые в США называют легкими грузовиками. Даже заводские модели сегодня роскошно оснащены, могут быть мощными, быстрыми, очень способными на бездорожье, и даже престижными. Сейчас все эти пикапы имеют привычную капотную компоновку и чаще всего стоят на раме (хотя есть, например, Honda Ridgeline с поперечным мотором и несущим кузовом). Но так было не всегда — в истории США хватало и небольших бескапотных грузовичков. Им и посвящен аккаунт coetrucks.

И американцы не были бы собой, если бы не превратили сое-грузовички в отдельное направление кастом-культуры. Пожалуй, ребята с Приорами «на стиле» у ближайшего торгового центра вот к такому не готовы.

На страничке coetrucks атмосфера уютной ностальгии соседствует с тревожными постапокалиптическими нотками в стиле «Безумного Макса»

Нам пока очевиден один плюс рэтрод-культуры применительно к старым грузовикам: если по улице едет полиция, всегда можно притвориться недвижимым хламом со свалки (правда, мы пока не понимаем зачем)

Не станем лукавить: большая часть моделей грузовичков на сое-странице нам даже не знакома...

...а другая часть как будто уже познакомилась с загробным миром, пусть пока и по переписке. Но внутри этих франкенштейнов, скорее всего, обнаружатся волне исправные агрегаты.

Впрочем, не все превращают свои грузовички в ржавые рэтроды. Есть экземпляры, сияющие таким лаком, который не снился ни одному траку в годы его конвейерной молодости.

Как говорили в старой рекламе, почувствуйте разницу. Не беремся утверждать, какой из этих экземпляров в лучшем техническом состоянии.

Вот этот «тевтонский» экземпляр очень хорош. Главное, не выезжать на лёд Чудского озера.

— Заверните вместе с дрэгстером, пожалуйста!

А вот и живой экземпляр легендарного шоу-трака General Motors Futurliner. Знаменитый дизайнер Харли Эрл создал этот невероятный концепт в 1940 году. В нем зашкаливающая концентрация стиля «стримлайнер», позднего течения ар-деко. Несколько таких машин (предположительно, семь или восемь) на ходу или в процессе реставрации.

Не знаем почему, но что-то подобное в ленте инстаграма всегда поднимает настроение.

— Так, и кто здесь вызывал эвакуатор?

Здесь вместо подписи должен быть какой-нибудь анекдот про дальнобойщиков, но нас мучает вопрос: можно ли этой штуке выезжать за пределы московского «грузового каркаса»?

Кондиционеры — это для слабаков. Главное — не забывать мотоциклетные очки.

Зомиби-апокалипсис? Давайте его сюда!

Дизайнеры непринятой версии двадцать первой Волги долго удивлялись, что комиссии не понравилось в их проекте.

Помимо прочего нам очень нравится сочетание хромированных колес от тяжелых грузовиков с низкопрофильными легковыми шинами.

Фольксвагены? Это для хиппи! Джентльмены предпочитают американское.

Когда вам кажется, что вас уже нечем удивить, на экраке возникает что-то такое.

Хотя с другой стороны...

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...