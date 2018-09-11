Настоящие «стритрейсеры»

Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги

У богатых коллекционеров свои причуды. Ездить на Bugatti Veyron за хлебом? Банально. Ездить за хлебом на Bugatti Veyron от Mansory? Еще банальнее. А вот передвигаться по городу на настоящем гоночном автомобиле, который побеждал в 24 часах Ле Мана – это уже что-то выходящее за рамки. Следующие девять машин начинали свою жизнь в автоспортивных подразделениях, но сейчас живут вполне мирной жизнью и не понаслышке знают, что такое пробки, плохие дороги и недостаток места для пакетов из супермаркета. А главное – все еще могут постоять за себя на гоночных трассах.