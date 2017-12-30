Самые необычные сражения в перетягивании каната. Автомобилями!

Давать выход лошадиным силам и ньютон-метрам в дрэге иногда слишком банально. А ведь с юных лет мы знакомы с такой забавой, как перетягивание каната, и почему бы не проделать то же самое, но с помощью автомобилей? Многие так и поступают и делают это очень нетривиально. Видели когда-нибудь схватку машины Формулы-1 с командой регбистов? Нет? Так смотрите же!

Mazda MX-5 против Pontiac GTO

Проказники из Hoonigan часто устраивают бессмысленные состязания и проекты, но дуэль MX-5 против GTO можно считать сражением Давида с Голиафом. Обе машины были приобретены за бесценок на вторичном рынке («Мазда» – за 200 долларов, «Понтиак» – за 4200) и приведены в боевое состояние. Если у вас нет лишнего времени – смело перематывайте на 8:33.

Audi A6 против Subaru Outback

Авторы видео предупреждают, что на автомобилях используется разная резина, так что судить об истинном раскладе сил в этой схватке сложно. На деле же – в этом ролике сошлись две, пожалуй, самых знаменитых системы полного привода современности. Но кто вышел победителем?

Tesla Model X против Toyota Land Cruiser Prado

Дисклеймер в начале ролика просит не повторять эксперимент самостоятельно, так как «Тесла» за это может лишить гарантии. Но если вы все-таки решитесь сразиться на Model X в перетягивании каната с Land Cruiser Prado, то будьте уверены: в дураках не останетесь.

Tesla Model X против Hummer H2

А вот справиться с напором американской V-образной «восьмерки» электрокару оказалсь посложнее. Те же самые ребята из Норвегии в аналогичном испытании свели уже знакомую зрителям Model X P90D с Hummer H2 – и в этот раз картинка выглядела не так однобоко. Если еще не видели это состязание – хотя мы его публиковали, – обязательно посмотрите!

Dodge Challenger Hellcat против Dodge Charger Hellcat против SRT Viper GTS

В 2015 году издание Motor Trend устроило сравнительный тест самых мощных автомобилей концерна Dodge-Chrysler, в который вошли «адские» Challenger и Charger, а также уже почивший SRT Viper GTS. Одним из испытаний было тройное перетягивание каната. Чем все закончилось смотрите с 21 минуты и 53 секунды.

Ferrari F50 против Ferrari F50

У богатых свои причуды: в перетягивании каната сошлись две Ferrari F50. Результат дуэли немного предсказуем (победила F50, да), но выглядит все это очень эффектно. Да и часто ли услышишь дуэт двух атмосферных высокооборотистых V12?

KTM SuperDuke против LaFerrari

Казалось бы, исход этой битвы очевиден, но в реальности все не так просто, пусть мотоцикл (на бумаге) проигрывает и в отношении мощности, и по уровню сцепления. Видео достойно просмотра хотя бы по той причине, что это уникальная возможность увидеть редчайший суперкар LaFerrari с фаркопом... а также еще раз услышать, как звучит его мотор.

Red Bull RB8 против регбистов

Это не традиционное перетягивание каната, но суть та же – выяснить, у кого больше сил, чтобы выбить соперника с насиженного места. В очной схватке сошлись Даниэль Риккардо на чемпионском Red Bull RB8 образца 2012 года, а также игроки Bath Rugby Club. 750 лошадиных сил против восьми очень сильных мужчин – кто же победит?

Грузовик-эвакуатор против буксировочного катера

Это не только война мощностей – это война стихий. Земля против воды, 500 лошадиных сил грузовика против 900 «лошадей» катера. Разные характеристики, разная среда обитания, но победитель вновь будет только один.

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