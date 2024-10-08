Лучше так, чем где-то на стороне: заводской тюнинг

Автомобили, которые стали ещё круче прямо на конвейере

Пакеты доработок, выпущенные бесчисленными мастерскими для самых разных моделей, пользуются стабильным спросом. Однако многие автомобильные компании не хотят делиться возможной прибылью с тюнинг-ателье. Нередко сами производители создают наборы для модернизации собственной продукции, а некоторым фирмам в этом помогают придворные тюнеры. В нашей подборке представлены подобные комплекты для спортивного универсала, мощного внедорожника, пары брутальных пикапов, гибридных седана и кроссовера, а также культового хот-хэтча.