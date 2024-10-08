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Опубликовано 08 октября 2024, 07:00

Лучше так, чем где-то на стороне: заводской тюнинг

Автомобили, которые стали ещё круче прямо на конвейере
Пакеты доработок, выпущенные бесчисленными мастерскими для самых разных моделей, пользуются стабильным спросом. Однако многие автомобильные компании не хотят делиться возможной прибылью с тюнинг-ателье. Нередко сами производители создают наборы для модернизации собственной продукции, а некоторым фирмам в этом помогают придворные тюнеры. В нашей подборке представлены подобные комплекты для спортивного универсала, мощного внедорожника, пары брутальных пикапов, гибридных седана и кроссовера, а также культового хот-хэтча.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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BMW M5 Touring M Performance Parts

Мощный универсал обрёл набор фирменных аксессуаров. Все детали, за исключением арамидной крышки антенны, сделаны из армированного углеволокном пластика.

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