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9:30

Классика и дичь

Лучшие тюнинг-проекты месяца

Этой субботней галереей мы открываем ежемесячную подборку самых интересных тюнинг-проектов со всего мира — только самые яркие доработанные машины, которые точно стоит увидеть. В этот выпуск попал немецкий «армейский» родстер от японских тюнеров, новый «Гелик», который стал еще брутальнее, очень низкий и широкий Rolls-Royce, прекрасный рестомод BMW M3 в кузове E30, внедорожник Land Rover Defender, переделанный в игрушечную машинку Hot Wheels, старенький Ford на электротяге и даже доработанный Trabant.

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