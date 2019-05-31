Лучший тюнинг месяца

8 самых ярких доработанных автомобилей мая

Сегодня последняя пятница месяца, а это значит, что в эфире наша традиционная подборка самых интересных тюнинг-проектов со всего мира — только самые яркие доработанные машины, которые точно стоит увидеть. В этот выпуск попал мегабезумный и эксклюзивный пикап Jeep, внедорожный Bentley «в квадрате», Land Rover Defender с двигателем от Chevrolet Corvette, очень низкий и широкий 24-летний Porsche 911, стильная «восьмерка» BMW от немецких тюнеров и пикап VW Amarok, подготовленный для серьезного бездорожья.