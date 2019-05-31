Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:17

Лучший тюнинг месяца

8 самых ярких доработанных автомобилей мая

Сегодня последняя пятница месяца, а это значит, что в эфире наша традиционная подборка самых интересных тюнинг-проектов со всего мира — только самые яркие доработанные машины, которые точно стоит увидеть. В этот выпуск попал мегабезумный и эксклюзивный пикап Jeep, внедорожный Bentley «в квадрате», Land Rover Defender с двигателем от Chevrolet Corvette, очень низкий и широкий 24-летний Porsche 911, стильная «восьмерка» BMW от немецких тюнеров и пикап VW Amarok, подготовленный для серьезного бездорожья.

Загрузка...
Загрузка...